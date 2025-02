Koaličná kríza vrcholí! Šéf Hlasu Šutaj Eštok hovorí, že sú tesne pred dohodou: Priznal personálne straty

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koalícia smeruje k dohode, ktorá by mala zabezpečiť väčšinu v Národnej rade (NR) SR. Avizoval to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Hlas ponúkol podľa jeho slov Smeru-SD miesto podpredsedu vlády pre plán obnovy. Šutaj Eštok zároveň informoval o jeho rokovaniach s predsedom SNS Andrejom Dankom a nezaradeným poslancom parlamentu Rudolfom Huliakom.

"Vediem veľmi intenzívne debaty s pánom Dankom a rovnako aj s pánom Huliakom. Chcem veľmi oceniť konštruktívny prístup obidvoch pánov. Dovolím si povedať, že smerujeme k dohode s týmito reprezentantami politických síl v parlamente, k tomu, aby táto vládna koalícia mala zabezpečenú väčšinu," poznamenal.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok je rád, že situáciu v koalícii začal riešiť aj premiér (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šutaj Eštok opakovane odmietol predčasné parlamentné voľby. Považoval by ich za rezignáciu na predvolebné sľuby. Potvrdil, že na rokovaniach o situácii v koalícii ponúkli Smeru-SD pozíciu podpredsedu vlády pre plán obnovy, kde je v súčasnosti Peter Kmec (Hlas-SD). "Veľmi dobre si uvedomujeme zodpovednosť za to, že traja poslanci opustili poslanecký klub Hlasu," uviedol.

S vylučenými poslancami nediskutuje

Zároveň informoval o prebiehajúcich rokovaniach s poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom, ktorý patril k rebelujúcim. "Vzniesol určité personálne požiadavky," ozrejmil. Šutaj Eštok zároveň potvrdil, že s vylúčenými poslancami z Hlasu-SD Radomírom Šalitrošom a Samuelom Migaľom nediskutuje.

archívne video

Tlačová konferencia skupiny poslancov Jána Ferenčáka, Romana Malatinca, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša k legislatívnej aktivite (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Koaliční predstavitelia rokujú o situácii v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že ak Hlas-SD a SNS do pondelka (17. 2.) nedosiahnu vnútrostranícku dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Líder koaličnej SNS v reakcii na to zverejnil otvorený list premiérovi, kde mu odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody.

Rokovania ešte prebiehajú

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom z SNS a Šalitroša a Migaľa zo strany vylúčili. Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade SR.