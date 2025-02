Do parlamentu mieri ďalšie ESO! Náhradník za možného ministra Huliaka je poriadne kontroverzný

Huliaka môže v pléne vystriedať ešte nepredvídateľnejší politický predstaviteľ. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Je to práve bývalý europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý sa politicky spopularizoval len pred niekoľkými rokmi. Najskôr sa do povedomia dostal tým, že rozhodoval v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove. Prípad sa priamo dotýkal bývalého prezidenta Andreja Kisku, keď Radačovský rozhodol v jeho neprospech a nepriamo ho poslal do "USA či do Izraela".

Advokátska činnosť a veľké teátro s holubicou v Bruseli

Radačovský sa tiež okrem toho angažoval aj v spoločenskom živote. Jeho advokátska činnosť bola mapovaná aj v prípade úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, kde práve zastupoval rodinu bývalého šéfa polície ako poškodenú stranu.

Bývalý sudca sa však neskôr prejavil aj ako politický aktívna osoba. Ako nestranník sa do europarlamentu dostal v roku 2019 na kandidátke Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Jeho aké-také spojenectvo s touto stranou, aj keď nebol jej členom, sa krátko po eurovoľbách rozpadlo. Radačovského mandát trval až do roku 2024, a teda aj počas začiatku konfliktu na Ukrajine. Svoju túžbu po mieri za rečníckym pultom v europarlamente demonštroval skutočne teatrálne, keď pod sakom prepašoval živú "holubicu mieru", ktorú počas príhovoru vypustil.

Strana Slovenský Patriot

Radačovský sa však aktivizoval aj na domácej politickej scéne, keď na začiatku roka 2020 skupina mladých občanov Slovenska oslovila Radačovského, aby pod jeho záštitou založili politickú stranu Slovenský Patriot, ktorej predsedom je dodnes.