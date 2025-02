Slováci by mali byť informovaní o pôvode predávaných potravín, tvrdí minister Šutaj Eštok

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V roku 2023 sa z krajín mimo EÚ doviezla vyše miliarda potravín, pričom v roku 2013 to bolo 500 miliónov. Slováci by mali byť informovaní o pôvode predávaných potravín, preto sa koaliční poslanci zo strany Hlas-SD spolu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou zapojili do európskej iniciatívy proti falošným potravinám. Vo štvrtok to uviedol na tlačovej konferencii minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).