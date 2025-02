Obrovská chyba, alebo zámer? Odborník poukázal na problém pri 13. dôchodkoch: Kompetentní reagujú!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky)

Aktualizované 13:00 Na status a tvrdenie Jozefa Mihála zareagovala Sociálna poisťovňa, ktorá tvrdí, že sa nijak neprerátali, ani neurobili pri výpočte 13. dôchodkov chybu. "Postupovala v roku 2024 aj v roku 2025 v súlade s platnou legislatívou a metodikou vykazovania štatistických ukazovateľov v danom období. Priemerné výšky dôchodkových dávok pre účely stanovenia 13. dôchodku v roku 2024 vychádzali zo štatistických údajov za rok 2023, ktoré už boli v čase prijatia legislatívnej úpravy uzatvorené. V uvedenom období Sociálna poisťovňa vykazovala v rámci štatistických údajov priemerné mesačné sumy pre jednotlivé dôchodkové dávky iba pre výplaty na Slovensko. Štatistické údaje pre výplaty dôchodkových dávok do zahraničia boli vykazované len v agregovaných sumách bez rozdelenia na jednotlivé druhy dôchodkov," vysvetlil hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Ako dodal, sociálna poisťovňa z tohto dôvodu pri stanovení metodiky určenia priemerných mesačných súm pre účely 13. dôchodku pre rok 2024 vychádzala z uzatvorených štatistických údajov za jednotlivé druhy dôchodkových dávok vyplácaných na Slovensko v roku 2023. Upozornil aj na to, že na účely súm 13. dôchodku pre rok 2025 Sociálna poisťovňa do štatistických údajov zahrnula aj dôchodkové dávky vyplácané do zahraničia.

Minister práce Erik Tomáš o novej výške 13. dôchodkov v roku 2025 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mihál vysvetlil, že podľa zákona o sociálnom poistení, suma 13. dôchodku je priemerná mesačná suma príslušnej dôchodkovej dávky vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. „Časť dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa do cudziny. Zväčša ide o poberateľov dôchodkov, ktorí na Slovensku odpracovali len niekoľko rokov, ich dôchodky sú tak výrazne nižšie, ako dôchodky vyplácané dôchodcom žijúcim na Slovensku,“ uviedol na sociálnej sieti.

Pri výpočte sumy 13. dôchodkov, vyplácaných v decembri 2024, však Sociálna poisťovňa zobrala do úvahy len sumy dôchodkov, vyplácaných dôchodcom na Slovensku. „Tým pádom sumy 13. dôchodkov boli vyššie, ako keby v súlade so zákonom Sociálna poisťovňa započítala aj sumy dôchodkov, vyplácaných do cudziny. Rozdiel je približne 10 eur na jedného dôchodcu,“ upozornil. „Napríklad, 13. dôchodok vyplácaný v decembri 2024 starobným dôchodcom, bol 606,30 eur. Správne mal byť približne 597 eur. Celkovo tak Sociálna poisťovňa vyplatila na 13. dôchodkoch o približne 10 až 13 miliónov eur viac, ako mala,“ dodal.

„Pri výpočte 13. dôchodkov za december 2025 už Sociálna poisťovňa správne zobrala do úvahy aj sumy dôchodkov, vyplácaných do cudziny. Tu naopak, výsledné sumy 13. dôchodkov vychádzajú o približne 10 eur nižšie, ako by boli, ak by sa brali do úvahy len dôchodky vyplácané na Slovensku,“ doplnil.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

13. dôchodky narastú aj tak o viac ako 60 eur

Minister práce Erik Tomáš v pondelok oznámil, že tento rok dostanú seniori 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za minulý rok. Pre starobných dôchodcov bude táto penzia v sume 667,30 eura, čo je zvýšenie o 61 eur. "Už druhý rok po sebe vyplatíme skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Takto nastavený 13. dôchodok považujeme za spravodlivý a správny," uviedol Tomáš s tým, že ide o dôchodkovú dávku, na ktorú má nárok každý jeden dôchodca. Každý senior dostane podľa neho 13. dôchodok v rovnakej sume v danej kategórii dôchodku bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok poberá.

Spresnil, že rovnakú sumu 13. dôchodku dostane aj senior, ktorý má dôchodok v sume 400 eur, ale aj poberateľ penzie vo výške 1000 eur. Pre seniorov na predčasnej penzii bude 13. dôchodok rovnako na úrovni 667,30 eura. Invalidní penzisti s mierou invalidity nad 70 % ho dostanú tento rok vo výške 548,50 eura a pri invalidite do 70 % to bude 301,40 eura. Poberateľom vdovskej penzie bude vyplatený 13. dôchodok v hodnote 363,20 eura a v prípade ľudí poberajúcich vdoveckú penziu to bude 300,10 eura. Poslednou kategóriou je sirotský dôchodok, kde ľudia dostanú 300 eur. Šéf rezortu práce priblížil, že na 13. dôchodky pôjde tento rok celkovo 911 miliónov eur.