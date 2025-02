Vláda nechce siahnuť na úspory v 2. pilieri ani znižovať odvody, tvrdí Erik Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda sa nechystá siahnuť na úspory v druhom dôchodkovom pilieri, rovnako ani znižovať doň odvody. Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mali mať možnosť investovať úspory sporiteľov do verejných projektov na Slovensku, ktoré by podporili napríklad výstavbu diaľnic či nájomného bývania. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík (PS) však tento krok kritizovala s tým, aby vláda dala od druhého piliera ruky preč.

archívne video KDH ku konsolidácii a osobitne k rodičovskému dôchodku (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Ak by sa investovali tie peniaze do týchto slovenských projektov, tak by to muselo byť v prospech tých sporiteľov," povedal Tomáš s tým, že by to malo prínos nielen pre štát, ktorý by našiel zdroje na výstavbu dôležitých vecí, ale aj pre sporiteľov, ktorí budú mať možnosť si zarobiť. Petrík sa pridala ku kritike opozičnej SaS, ktorá vyzvala vládu, aby nesiahala ľuďom na ich úspory v druhom pilieri. Vyjadrila sa aj k tomu, že druhý pilier rozhodne nie je jedným z dôvodov, prečo sa Sociálna poisťovňa (SP) zadlžuje a aktuálne má deficit vo výške 2,7 miliardy eur. Ak podľa nej tento deficit bude ešte rásť, tak nebude mať poisťovňa na vyplácanie napríklad trinástych dôchodkov.

"Druhý pilier bol niekoľkokrát oslabovaný a obmedzovaný práve Ficovými vládami. Bol otváraný, odišlo z neho množstvo sporiteľov, v roku 2013 zaviedla Ficova vláda vtedy násilný prechod dlhopisových menej výhodných fondov, nehovoriac o tom, že v roku 2012 sa znížilo percento odvodu z deväť na štyri percentá. A vy hovoríte, že teraz už nebudete druhý pilier nejako obmedzovať, ale prvé, čo ste urobili, keď ste sa dostali do vlády koncom roka 2023, že ste znížili percento odvodu z 5,5 % na štyri percentá," spresnila Petrík.

V minulosti boli viaceré zásahy do druhého piliera

Šéf rezortu práce priznal, že v minulosti boli viaceré zásahy do druhého piliera, avšak aktuálne doňho nechce vláda zasahovať, ale iba umožniť DSS dobrovoľne investovať úspory sporiteľov do verejných projektov. Ďalej kritizoval opozíciu za to, že v minulosti pozastavila stúpanie odvodov do druhého piliera zo štyroch percent na šesť percent, lebo to malo vplyv na rozpočet SP. Čím viac peňazí pôjde podľa neho do druhého piliera, tým menej má poisťovňa. Zdôraznil, že na deficite SP má podiel najmä predchádzajúca vláda, a to v rámci presadenia rodičovského dôchodku či predčasnej penzie. Napriek tomuto deficitu má poisťovňa podľa neho finančné prostriedky na to, aby vyplácala všetky príspevky.

Okrem toho diskutovali aj o dôchodku pre ženy, ktorý je podľa Petrík v súčasnosti diskriminačný, pretože roky strávené na materskej alebo rodičovskej dovolenke im boli započítané v nižšej sume. Tomáš zdôraznil, že do parlamentu chce predložiť zákon, ktorý by spätne prepočítal obdobie žien na materskej dovolenke, čím by sa zvýšila aj suma ich dôchodku.