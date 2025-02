V stredu zasadli predstavitelia Vlády SR: Schválili viaceré návrhy

"Cieľom materiálu je zabrániť dodatočnému kráteniu podpory pre poľnohospodárov pôsobiacich v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC), zabezpečiť poľnohospodárom efektívnu podporu na primeranej úrovni, a tak prispieť k podpore konkurencieschopnosti pôdohospodárstva a zamestnanosti na vidieku v súlade so stanovenými cieľmi programového vyhlásenia vlády SR v oblasti potravinovej sebestačnosti a rozvoja vidieka," priblížil agrorezort.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža táto vláda vydrží. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rozpočet na podporu ANC v Strategickom pláne CAP na roky 2023 - 2027 je podľa MPRV v sume 369 717 895 eur. Na základe podaných žiadostí poľnohospodárov v roku 2024 je potreba finančných prostriedkov na predmetnú intervenciu v sume 426 689 945,16 eura, čo znamená deficit vo výške 56 972 050,16 eura. Doplnenie prostriedkov vo výške 57 miliónov eur sa navrhuje zrealizovať presunom nevyužitých prostriedkov určených na spolufinancovanie Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2022. Zmena miery príspevku sa bude realizovať pre finančné roky 2026 až 2028.

Agrorezort dodal, že doplnením finančných prostriedkov vo výške 57 miliónov eur bude miera príspevku spolufinancovania z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre intervenciu ANC 50,82 % a miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 49,18 %.

Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb sa predĺži

Lehota na žiadosť o príspevok pre zariadenia sociálnych služieb sa predĺži. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

"Návrh nariadenia vlády vytvára právne podmienky, ktoré umožňujú obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb podať na MPSVR písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na rozpočtový rok 2025 aj po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty pre podanie tejto žiadosti, ktorá bola od 1. júla do 31. augusta 2024," uviedol rezort práce v dôvodovej správe k materiálu.

Predkladaným návrhom nariadenia vlády je teda podľa MPSVR ustanovená "dodatočná" lehota pre novoregistrované zariadenia sociálnych služieb, ktorým vznikne oprávnenie poskytovať sociálnu službu po 31. auguste 2024, a to do 31. marca 2025 pre zariadenia sociálnych služieb novoregistrované od 1. septembra do 31. decembra 2024. Finančný príspevok sa po splnení podmienok poskytne na celý rozpočtový rok 2025 - v lehote od 1. mája 2025 do 30. júna 2025 pre zariadenia sociálnych služieb novoregistrované v období od 1. januára do 30. júna 2025, pričom finančný príspevok sa po splnení podmienok poskytne na 2. polrok 2025.

Navrhovaná účinnosť predkladaného návrhu nariadenia vlády je 1. marca 2025 vzhľadom na spoločenskú potrebu posilniť v rozpočtovom roku 2025 rozvoj, udržateľnosť a dostupnosť (a to aj cenovú v rámci inflačnej pomoci) vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou pre fyzické osoby.

Vláda upravila limit verejných výdavkov pre rezort dopravy, obce i vysoké školy

Limit verejných výdavkov Ministerstva dopravy (MD) SR sa zníži o 13 890 865 eur. Suma sa rozdelí na zvýšenie limitov pre obce, vyššie územné celky (VÚC), verejné vysoké školy a príspevkovú organizáciu obce. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

"Ministerstvo dopravy SR ako vykonávateľ plánu obnovy a odolnosti má v rozpočte kapitoly rozpočtované výdavky na DPH k prostriedkom plánu obnovy a odolnosti. Tieto prostriedky sú súčasne v limite verejných výdavkov kapitoly MD SR, keďže DPH k prostriedkom plánu obnovy a odolnosti je súčasťou limitu verejných výdavkov. Keďže prijímateľmi plánu obnovy a odolnosti sú ostatné subjekty verejnej správy (obce, VÚC, príspevkové organizácie obcí, verejné vysoké školy a podobne), tak je potrebné na úhradu DPH k prostriedkom plánu obnovy a odolnosti upraviť limit verejných výdavkov kapitoly MD SR a ostatných subjektov verejnej správy," vysvetlil rezort vo vládnom materiáli.

Limit vo výške takmer 13,9 milióna eur z kapitoly ministerstva dopravy sa prerozdelí vo výške 10,9 milióna eur pre obce, 2,7 milióna eur pre VÚC, 143 244 eur pre verejné vysoké školy a 15 592 eur príspevkovej organizácii obce. Celkový limit verejných výdavkov pritom ostáva nezmenený.

Vláda zaviazala VSE, aby naďalej dodávala elektrinu Bukocelu v Hencovciach

Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) musí dodávať elektrinu krachujúcej firme Bukocel v Hencovciach, i keď poruší podmienky na jej dodávku. Má sa tak zabrániť úniku nebezpečných látok a zabezpečenie kontinuity čistenia odpadových vôd z obce Nižný Hrabovec. Vyplýva to návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti a kvality dodávky elektriny, ktorý v stredu schválila vláda.

VSE bude mať povinnosť dodávať elektrinu "v rozsahu nevyhnutnom na odvrátenie hroziaceho úniku nebezpečných látok a zabezpečenie kontinuity čistenia odpadových vôd z obce Nižný Hrabovec". Bukocel, sídliaci v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou, je už takmer mesiac v konkurze. Mestský súd Košice vyhlásil konkurz na jeho majetok a uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 14. januára.