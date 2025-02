Unikla údajná komunikácia čurillovcov a ich advokáta Petra Kubinu: Nechutné žarty o mŕtvom kolegovi!

Ján Čurilla. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Reprofoto/TA3, archív)

Týždenník PLUS 7 DNÍ uvádza, že má ísť o komunikáciu zaistenú v mobilnom telefóne jedného z čurillovcov. Jej autenticitu im malo potvrdiť viacero zdrojov. V údajnej komunikácii, ktorá už koluje po sociálnych sieťach, majú viesť čurillovci a známy advokát Peter Kubina debatu o nebohom vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby Danielovi Karabovi, ktorý krátko predtým zomrel vo veku 38 rokov. Karaba vlani v lete obvinil niekoľkých čurillovcov vrátane samotného Jána Čurillu zo závažnej trestnej činnosti a neskôr prokurátorovi navrhol podať na nich obžalobu.

V správach informuje ako prvý o "novinke" Štefan Mašin. „Karaba zomrel,“ napísal stručne. Neskôr ešte spresnil, že sa to stalo len deň po narodení syna. „A čo sa mu stalo? Explodovalo mu svedomie?... ,Kks‘, ale vážne, je to strašne smutné, ešte keď je to takto spojené. Bez ohľadu na to, že to bol ko**t. Bol ešte mladý a mal ešte dosť času na návrat na cesty Pánove,“ reaguje podľa správ Kubina.

Zhruba 40 minút po prvej správe o smrti Karabu spomenie Kubiba Jána Čurillu. "Inak vidno, že Jano ešte chrápe, pretože on túto smutnú a nešťastnú udalosť určite šťavnato okomentuje…," mal napísať advokát. "Jano nechrápe… Jano premýšľa... či ten ko**t stihol poslať príspevok do Donia. A keď nie, ako to z neho ešte dostať," reagoval sám Čurilla. Cez Donio vyhlásila neziskovka Zastavme korupciu finančnú zbierku pre čurillovcov.

„Do dedičstva sa prihlásime,“ reagoval Stefan Mašin. Čurilla odvetil, že také čosi by mu veru nenapadlo. "Ale vážne… je to v p*či… Mladý chlap, otec rodiny… Smutné," napísal následne. "Možno dobre preň. Keby zistilo, akého ko**ta má otca, tak by sa to decko odje**lo.... Otcovou zbraňou," doplnil. Mal tým narážať na čerstvo narodené Karabovo dieťa.

Šutaj Eštok označil komunikáciu za obludnú

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so zverejnenou komunikáciu hovorí, že ukazuje skutočný charakter čurillovcov a ich právnika Petra Kubinu. Samotnú komunikáciu označil za obludnú. „Daniel Karaba bol členom špecializovaného vyšetrovacieho tímu a spolupodieľal sa na vyšetrovaní ich trestnej činnosti. Bol presným opakom čurillovcov. Daniel Karaba bol poctivý, čestný a nadovšetko oddaný svojej práci. A to je dôvod, prečo týmto ľuďom bez chrbtovej kosti tak prekážal. Daniel Karaba zomrel jeden deň po narodení svojej dcéry. Preto ma najviac, aj ako otca, ľudsky zasiahla veta, v ktorej sa vysmievajú jeho novonarodenému dieťaťu,“ napísal minister.

„Kým normálne zmýšľajúci človek s minimom empatie by pri tragickej smrti kolegu policajta cítil aspoň štipku súcitu, oni si namiesto toho posmešne uťahujú, že je škoda, že im pred smrťou neposlal aspoň peniaze na ich pochybnú finančnú zbierku na Doniu,“ dodal rozhorčene.

Reakcia advokáta Petra Kubinu

Advokát Peter Kubina vo svojej rekcii na sociálnej sieti uviedol, že ide o nezákonne zverejnený a manipulatívne zostrihaný materiál. „Jeho účel je jediný – dehonestovať konkrétnych ľudí, a to aj za cenu hrubých manipulácií: tu niečo vystrihneme, tam niečo pridáme, hlavne aby komunikujúce osoby z toho vyšli ako obludy. Nevidíme preto dôvod legitimizovať túto manipuláciu tým, že by sme potvrdzovali autenticitu zverejneného materiálu,“ tvrdí.

Smrť vyšetrovateľa podľa jeho slov v súkromí komentovali – rovnako ako komentujeme akékoľvek iné smutné či veselé udalosti, ktoré sa ich týkajú alebo k nim majú čo povedať. „V tomto prípade sme nad týmto úmrtím prejavili aj ľútosť a rozhodne sme sa z jeho smrti netešili ani mu ju nepriali,“ uviedol. „Rovnako sme v rámci tej istej komunikácie riešili, či a ako rodine zosnulého prispieť – ideálne anonymne,“ uviedol. Potom však od zámeru upustili, nechceli sa totiž spájať s inými osobami, ktoré do zbierky prispeli.

„Každý, kto ma pozná dlhšie než pár dní, vie, že irónia, sarkazmus a čierny humor (často dokonca i ´čierno-čierny´ a z tohto dôvodu nepublikovateľný) sú prirodzenou súčasťou mojej identity. To isté platí aj pre ´čurillovcov´. Často sa bavíme aj na vlastný účet, teda si robíme srandu aj zo seba samých. Niekomu je to sympatické, inému nie. Nikto z nás však nebude meniť spôsob, akým medzi sebou komunikujeme v súkromí len preto, aby sme vyhoveli a zapáčili sa ľuďom, ktorých sa to v skutočnosti ani netýka a ktorí by nás beztak pre našu prácu najradšej videli v base, prípadne aspoň utopili v lyžičke vody,“ vysvetlil okrem iného Kubina.