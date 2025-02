ROŠÁDY vo vláde! Koalícia rieši veľké personálne zmeny: Flek po Rašim je posledným otáznikom, kto je v hre?

Richard Raši sa zrejme už dlho v stoličke ministra neohreje. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Veronika Mihaliková)

archívne video

Dvaja poslanci neprejavili voči strane Hlas-SD úctu, uviedol Raši (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

O tom, že koalícia vážne narába s témou rekonštrukcie vlády už naznačil aj jeden z ministrov vo štvrtok 6. februára. Bol to práve šéf rezortu práce Erik Tomáš, ktorý informoval o konaní štvrtkovej koaličnej rady. Tá pritom zďaleka nebola na dlhšiu posledná a ďalšie stretnutie hlavných predstaviteľov vládnych strán bude v pondelok 10. februára 2025.

Podľa Tomáša sa po Malatincovom odchode menia aj pomery v parlamente

Tomáš podľa vlastných slov očakáva zmeny vo vláde. Poukázal pri tom na zmeny pomerov v parlamente a rozhodnutie Romana Malatinca odísť z Hlasu-SD a pridať sa ku skupine poslancov okolo Rudolfa Huliaka. "Treba sa s nimi baviť a rozprávať. Je to vec koaličnej rady, ktorá, mimochodom, sedí aj v tomto momente, respektíve bola dopoludnia a bude pokračovať popoludní," povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čaká sa na Huliakov podpis dohody

Výrečný na túto tému bol aj terajší minister Raši. "Nadefinovali sme si možnosti spolupráce tak, aby aj poslanci okolo Huliaka, ktorí sú štyria, naďalej podporovali vládnu koalíciu a vládu SR. Vymenili sme si názory, postoje, povedali sme si, kde by sa sme sa vedeli stretnúť a čakáme, že to aj poslanec Huliak so svojimi kolegami vydiskutuje a výsledkom bude podpis dohody s koaličnými stranami, aby naďalej podporovali vládu," povedal v piatok 7. februára novinárom Raši počas výjazdu vo Fiľakove. Môže to byť podľa neho záležitosť najbližších dní, ale aj dlhšieho obdobia.

"Pre fungovanie vlády je dôležité mať nielen tesnú 76-ku, ale vrátiť sa k pôvodnému číslu podpory, čiže 79, aby sa vládlo komfortnejšie," povedal s tým, že 76 poslancov je kľúčových, aby sa mohlo rokovať v parlamente.

Raši nezachytil otázku o tom, kto z ministrov by mal zo svojho postu odísť. "Nominácia ministrov je plne v kompetencii koaličných partnerov, na tom sa nič nezmenilo," dodal. Rozhovory o zisku ministerstva by mal Huliak viesť s SNS, keďže to je strana, za ktorú kandidoval, myslí si Raši. "Je to na dohode, ale tá dohoda musí primárne smerovať k partnerom z SNS, aj čo sa týka ministerstiev," dodal.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

S huliakovcami treba diskutovať, vyhlásil už aj Robert Kaliňák

Zmeny vo vláde tiež pripustili aj viacerí ministri. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na margo otázok o možnej rekonštrukcii zmeny nevylúčil. Líder koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok priznal, že štvorica poslancov okolo Huliaka už predstavuje pre fungovanie koalície skupinu, o ktorej nárokoch treba diskutovať.

Robert Kaliňák sa vyjadruje k rekonštrukcii vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sme blízko k dohode, sľubuje Taraba

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je koalícia vraj veľmi blízko k dohode o personálnych otázkach. "Ak sa má voliť pán Raši, nech sa hneď volí aj STVR, mediálna rada a tak ďalej," dodal Taraba s tým, že všetky tieto otázky by sa mali vyriešiť v jednom balíku. Požaduje však záruku stability a lojalitu každého jedného poslanca.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Raši bude zrejme už čoskoro šéfom parlamentu

Otázkou teraz je, v akej podobe bude daná rekonštrukcia vlády. Nateraz to nikto celkom presne nevie, no aj na základe vyhlásení poslanca Hlasu-SD Zdenka Svobodu a ďalších predstaviteľov strany je už zrejme istotou, že vážnym kandidátom na post predsedu parlamentu bude terajší minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Ak ho do tejto funkcie zvolia, logicky a zo zákona už nemôže sedieť na dvoch stoličkách naraz a reč sa tak presúva na tému jeho možných náhradníkov v kresle šéfa MIRRI. Tých je podľa našich informácií hneď niekoľko.

Matúš Šutaj Eštok, Richard Raši a Peter Kmec (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Peter Kmec ako hlavný favorit po Rašim

Prvým z vážnych kandidátov na Rašiho miesto môže byť aktuálny podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Jeho meno sa už dlhodobo spája so skúsenosťami v oblasti diplomacie a momentálne ma na starosti množstvo finančných prostriedkov z Európskej únie, ktoré na Slovensko prúdia v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Peter Kmec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Keďže sa jeho prax dotýka hlavne tejto problematiky, logicky má k manažovaniu eurofondov na MIRRI kvalitatívne a skúsenosťami najbližšie. Kmec navyše v porovnaní s väčšinou aktuálnych politických predstaviteľov nie je kontroverzný a bol hodnotený ako jeden z najlepších. S jeho nástupníctvom po Rašim vo svojej analýze pracuje aj Televízia Markíza.

Ďalšou alternatívou je Tomáš Taraba

Ďalším možným kandidátom môže byť druhý podpredseda vlády. Ide o šéfa ministerstva životného prostredia, ktorý vzišiel z kandidátky SNS - Tomáša Tarabu. Ten momentálne vedie envirorezort, na ktorý však mali v minulosti veľký zálusk aj rozrastajúci sa huliakovci.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dá sa predpokladať, že ľuďom okolo Rudolfa Huliaka zrejme stále nebola splnená požiadavka zisku jedného z ministerstiev, čo by mohlo nasvedčovať aj tomuto scenáru. Možné je však aj to, že huliakovci si prevezmú rezort kultúry, ktorý by po novom mohol viesť ich čerstvý prírastok z Hlasu-SD – Roman Malatinec.

Ján Ferenčák

Ďalšou možnosťou však je aj to, že by si kormidlo MIRRI mohol do rúk prevziať primátor Kežmarku a ešte stále člen klubu a strany Hlas-SD Ján Ferenčák. Jeho meno sa skloňovalo v poslednom období viac ako dosť. Hlavne v súvislosti s toľko spomínanými migaľovcami. Aj keď sa to veľmi nepredpokladalo, on ako jediný zo štvorice "rebelov" naďalej zotrváva pod krídlami Hlasu, čo mu dáva teoretickú šancu sa uchádzať o tento post.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Počas 30. schôdze Národnej rady SR sa však najskôr pomerne prekvapivo neprezentoval na jej prvom otvorení a je otázne, čo tým chcel dať koalícii najavo. Ferenčák však v najnovšom vyjadrení skonštatoval, že bude naďalej držať s nespokojnými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých z Hlasu vylúčili.

Michal Kaliňák

Do množiny veľmi vážnych Rašiho náhradníkov sa určite umiestnil aj bývalý a dlhoročný ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Ten v súčasnosti pôsobí aj ako prvý štátny tajomník na MIRRI, a preto je jeho nominácia na tento post pravdepodobná. Kaliňák ma výhodu v tom, že na rezorte už niekoľko mesiacov pôsobí po boku Rašiho a tak sa dá rátať s tým, že jeho nástupom by nemuselo dochádzať ani k ďalším personálnym obmenám v rezorte.

Michal Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Čo si myslia politológovia?

O tom, či sú títo náhradníci legitímni, sme sa informovali aj u odborníkov z politologických radov. Prvý, ktorý sa vyjadril bol Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ten poukazuje na nepredvídavosť súčasného kabinetu, a preto je ťažké predikovať možné personálne nominácie.

"Správanie tejto vládnej koalície sa ťažko odhaduje. Ak pravá ruka nevie, čo robí ľavá, ak sa z večera do rána menia rozhodnutia, ťažko povedať, kto by mohol byť novým ministrom. Ak by sa ale rozhodovalo podľa kompetencií, zručností a vedomostí, myslím, že terajší štátny tajomník Michal Kaliňák by bol najlepší minister," vyjadril sa Štefančík, ktorý rovnako prízvukuje Kaliňákovo dlhodobé pôsobenie na rezorte ako zásadnú výhodu oproti ostatným kandidátom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

K rôznym alternatívam sa vyjadril aj odborník z Prešovskej univerzity Michal Cirner. "Ak by súhlasil s rošádou pán Taraba a uvoľnil post ministra životného prostredia huliakovcom, aby sa presunul na MIRRI, bola by vyriešená situácia s huliakovcami, ale Hlas by prišiel o jedno ministerstvo. Bolo by to elegantne riešenie, ale Hlas by mal pocit, že dopláca na SNS, ktoré by tak nestratilo nič," uviedol Cirner.

Logiku má aj podľa neho aj "odpratanie nie celkom poslušného poslanca" Hlasu Jána Ferenčáka do exekutívy. "Preto, aby ho v parlamente nahradil loajálnejší náhradník za Hlas. Ferenčák má skúsenosti zo samosprávy aj z európskych imštitúcií, preto by mohol viesť MIRRI, ale aj agendu plánu obnovy, ktorú teraz vedie Kmec," myslí si Cirner.

Taraba sa nebude chcieť vzdať ministerskej stoličky

"Podľa mňa je problémom Taraba, ktorý nechce ísť preč zo životného prostredia, no presviedčajú ho nech vezme MIRRI, kde môže tróniť nad európskymi fondmi. Šance sú otvorené pre všetkých pánov, lebo nevieme ako bude vyzerať finálna rošáda, no Michal Kaliňák je štátnym tajomníkom na MIRRI a vysokopostaveným členom Hlasu, takže ak nikto nebude mať po Rašim o MIRRI záujem, tak to môže byť Kaliňák, kto ho preberie," uzavrel svoje úvahy Cirner.