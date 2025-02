Koalícia aj po víkende naďalej tápe: Dohoda v nedohľadne, svoje chcú aj huliakovci! Reč prišla na STVR

Koalícia už niekoľko dní hľadá kompromis na to, aby udržala väčšinu v parlamente. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Rokovania k situácii v koalícii pokračujú. Konečná dohoda zatiaľ nie je. Vyplýva to z vyjadrení koaličných strán. Tieto rokovania už prebiehajú niekoľko dní a nie je jasné, či sa vládna väčšina dočká nejakých istôt. Nateraz sa však zdá, že svoje chcú dosiahnuť huliakovci, no aj Tomáš Taraba.

"Rokovania stále prebiehajú," povedala pre TASR Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru-SD. Pokračovanie rokovaní potvrdil aj minister investícií a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. "Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. O výsledku rokovaní budeme informovať," dodal.

Prezident uistil, že nikto z koalície si neželá vystúpenie z EÚ a NATO (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.

Riešenie očakávajú aj huliakovci, predmetom debát je aj STVR

Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade (NR) SR.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Snaha zvoliť všetky dôležité posty naraz

Koalícia rokuje aj o nomináciách pri personálnych voľbách, napríklad do rady STVR. Koaliční predstavitelia avizovali aj možnosť zvolania mimoriadnej schôdze NR SR, kde by sa vyriešili všetky nominácie neobsadených funkcií vrátane voľby predsedu parlamentu.

Snahu zvoliť šéfa parlamentu a aj ľudí do vedúcich pozícii v rámci STVR deklaroval už skôr na tlačovej konferencii aj podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ten preferoval, aby sa všetky tieto pozície obsadili naraz a čím skôr, čo môže napovedať, že koalícia na tento krok pristúpila.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)