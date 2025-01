Progresívne Slovensko spustilo kampaň: Upozorňuje ňou na potrebu zotrvania Slovenska v EÚ

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS spustilo kampaň Nedovolíme to o potrebe zotrvania SR v Európskej únii (EÚ). Reaguje ňou na výroky koaličných predstaviteľov. Jej súčasťou je verejná výzva vláde, aby nijakým spôsobom nemenila zahraničnopolitické ukotvenie SR. Chcú v rámci nej tiež umiestniť bilboardy po krajine, najmä v lokalitách so silnou podporou koalície. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka.

"Mnoho voličov koalície je zdesených slovami Tibora Gašpara (Smer-SD), lebo oni vedia, že budúca prosperita, bezpečnosť, suverenita a sloboda Slovenska spočíva práve v členstve v EÚ a nechcú, aby ho niekto spochybňoval a už vôbec nechcú, aby niekto organizoval odchod Slovenska z EÚ. (...) Slovensko patrí do Európy. Má byť členom EÚ teraz aj v budúcnosti. Nemá sa to spochybňovať" poznamenal.

archívne video

Reakcia strany Progresívne Slovensko na bezpečnostnú radu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kampaň má viacero fáz

Jej súčasťou je aj verejná výzva kabinetu na nemenenie zahraničnopolitického ukotvenia SR, ktorú k piatku podpísalo vyše 60.000 ľudí. PS v rámci nej spustí aj kampaň na sociálnych sieťach a bude pokračovať vo výjazdoch v regiónoch. Výroky pripúšťajúce možnosť odchodu Slovenska z EÚ skritizovali aj člen hnutia Ivan Korčok, europoslanci Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová a Veronika Cifrová Ostrihoňová. Upozornili na nebezpečenstvo takýchto úvah. Poukázali aj na benefity vyplývajúce z členstva SR v EÚ. Namietali tiež ďalšie kroky súčasnej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Skritizovali cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy a jeho stretnutie s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Hovorili aj o izolácii SR a zhoršených vzťahoch so spojencami.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar v januári v STVR povedal, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. Upozornil však na to, že obe združenia sa vyvíjajú v čase a menia sa niektoré základné otázky fungovania a musia tu ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ. Premiér v štvrtok (23. 1.) deklaroval, že súčasná vláda nikdy nerobila a nebude robiť žiadne kroky týkajúce sa zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, a už vôbec nie také kroky, ktoré by spochybňovali členstvo SR v EÚ a NATO.