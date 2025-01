Progresívne Slovensko navrhuje zmeny školského zákona na efektívne riešenie problémov v školách

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Pri prechode žiaka zo základnej na strednú školu a pri prestupe medzi školami nie je poskytovanie informácií o rizikovom žiakovi dostatočné," priblížila poslankyňa Viera Kalmárová (PS).Navrhuje, aby bol medzi školami zabezpečený komplexný presun informácií o žiakovi, a to nielen katalógový list žiaka, ale aj jeho osobný spis. "Aby nová škola dostala všetky záznamy, ktoré súvisia s vyjadreniami, konaním, postojmi takéhoto rizikového žiaka," vysvetlila.Žiada tiež zavedenie mechanizmu, ktorý by zabezpečil posun informácií o žiakovi medzi jednotlivými inštitúciami. "Predstavme si, že s takýmto žiakom pracuje polícia, sociálna kuratela, poradenské zariadenie, medicínske zariadenie a škola o tom nevie nič," spresnila Kalmárová.

archívne video

Reakcia strany Progresívne Slovensko na bezpečnostnú radu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Objasnila, že rodičia síce majú povinnosť informovať školu o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, no nikto plnenie tejto povinnosti nevyžaduje.Posilniť by sa podľa jej slov mali aj právomoci školy, aby mohla okamžite vylúčiť problémového žiaka z prezenčného vzdelávania. "Pokiaľ sa nepodrobí odbornej diagnostike a prípadne aj terapii, do tej doby by sa takýto žiak mal vzdelávať dištančným spôsobom," podotkla.

Tina Gažovičová (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Členka PS a výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová upozornila na nedostatok školských psychológov. "V súčasnosti je mnoho školských psychológov financovaných z eurofondov, čiže projektovo a dočasne, a ak chceme ich pozície udržať, musia prejsť pod štátny rozpočet," dodala. Myslí si, že aktuálne hrozí, že zvyšovanie platov učiteľov sa bude financovať z prostriedkov určených pre odborných zamestnancov. PS vyzvalo ministerstvo školstva, aby predložilo sumár legislatívnych zmien Národnej rade na schválenie. "Ak to neurobí, tak to urobí Progresívne Slovensko. Predpokladám, že už na najbližšej marcovej schôdzi," poznamenala Kalmárová.