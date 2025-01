KDH navrhuje zakotviť v ústave zvrchovanosť SR v kultúrno-etických otázkach

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné KDH predloží na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR návrh ústavného zákona, ktorým chce v Ústave SR zakotviť zvrchovanosť SR v kultúrno-etických otázkach. Chcú, aby o týchto otázkach rozhodovalo Slovensko suverénne. O podpore návrhu budú kresťanskí demokrati rokovať so všetkými parlamentnými stranami, no vylučujú politické "obchodovanie". Predstavitelia hnutia to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii.