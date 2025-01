Tajná správa SIS, ktorou straší koalícia: Prekvapivé informácie o jej autorovi! Zverejnili časť komunikácie

Správu SIS mala mať na svedomí umelá inteligencia. (Zdroj: TASR/SIS, Pavel Neubauer, gettyimages.com)

BRATISLAVA - V utorok 21. januára bola podľa opozície verejnosť svedkom niečoho, čo sa v histórii slovenského parlamentu snáď ešte nestalo. Už niekoľko dní Progresívne Slovensko, KDH, hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita pracovali na iniciatíve odvolacej schôdze, kde chceli z funkcie vyradiť celú vládu na čele s Robertom Ficom. Nikto nevie, v akom stave aktuálne prerušená schôdza je, no stále je v utajenom režime. Doňho sa dostala po tom, ako premiér oznámil čítanie dôvernej správy SIS. Aktivisti teraz prehovorili o autorstve tejto správy.

V parlamente sa počas tohto týždňa odohral netradičný sled udalostí, ktorý viedol k tomu, že opozícia celú odvolaciu schôdzu nakoniec bojkotovala a zvoláva na novú. Podpredseda parlamentu Peter Žiga najskôr celú schôdzu otvoril, neskôr však bolo schválené rokovanie aj po 20:00 hodine a celá rozprava bola skrátená na 12 hodín. To síce opozícii prekážalo, no stále išlo o bežnú odvolaciu schôdzu so všetkými črtami.

archívne video

Opozícia odišla zo schôdze o odvolaní premiéra, stiahla aj samotný návrh (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Nečakaný prednes tajnej správy z dielne SIS

Všetko sa však zmenilo po pár minútach, keď dorečnil predseda najsilnejšej opozičnej strany, Michal Šimečka. Člen Progresívneho Slovenska premiérovi vyčítal drahotu, nezvládnutú konsolidáciu, situáciu v zdravotníctve a v katastri. O niekoľko minút však oponoval Fico, ktorý okrem iného pripomenul, že celá schôdza bude musieť prejsť do neverejného režimu.

Premiér sa totiž rozhodol v pléne čítať správu Slovenskej informačnej služby, ktorá sa mala týkať "destabilizácie Slovenskej republiky", pričom premiér neskôr na stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom dokonca hovoril o hroziacom majdane. "Nemôžem prezrádzať obsah správy, ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že opozícia sa pripravuje na majdan , slovenská opozícia sa pripravuje na to, že bude okupovať vládne budovy, že bude brániť výkon vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím," vyjadril sa Fico, ktorého slová okamžite začali opoziční predstavitelia odmietať prakticky okamžite.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Výsmešné a aj nahnevané reakcie opozičníkov

Na prednesenú správu prišli z opozície rôzne reakcie. "Obávam sa, že predseda vlády trpí nejakými preludmi. Vidí veci, ktoré neexistujú. Neviem, ako inak si to vysvetliť, ale to je môj dojem z toho, čo som si vypočul," povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Jeho kolega a šéf KDH Milan Majerský sa zas nechal počuť, že informácie zo správy sa vraj dali "bežne nájsť na Googli či sociálnych sieťach". Niektorí z klubu SaS, ako napríklad Vladimíra Marcinková, začali dokonca otvorene hovoriť o tom, že správu nakoniec vôbec nemusí mať na svedomí ľudská bytosť.

(Zdroj: gettyimages.com)

Chat GPT u spravodajcov?

Neskôr sa napriek utajenej schôdzi ukázalo, čo bolo predmetom prejednávanej správy. Celá sa síce z podstaty zákona citovať nedá, no z viacerých strán zaznelo, že jej ústredným bodom bol mysteriózny e-mail, ktorý sa mal dotýkať organizácie početných protestov po Slovensku.

Vytvorenie mailu malo vzniknúť po zadaní tohto príkazu

O podstate mailu na sociálnej sieti prehovorila občianska platforma Nie v našom meste. Podľa nej spomínaná komunikácia nielenže vôbec nie je tajná, ale ešte pred niekoľkými dňami s ňou otvorene pracovalo viac ako sto ľudí po celej krajine. "Ten email išiel asi 120 ľuďom, čiže v žiadnom prípade nebol tajný. Navyše, pripravil ho Chat GPT (nástroj na vytváranie textu formou umelej inteligencie, pozn. red.), ktorý čerpal zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach, prompt (zadanie AI) bol „priprav protesty na 7 týždňov dopredu tak, aby sa zvyšoval tlak verejnosti na zodpovedných predstaviteľov, pri zachovaní nenásilného charakteru“," uviedla platforma.

❤️ Milí priatelia, milé priateľky, urobili tu dnes z nás rozvracačov štátu pre email, ktorý sme si ako organizátori... Posted by NIE V NAŠOM MESTE on Tuesday, January 21, 2025

"Nemáme čo skrývať. Protesty sú legitímnym nástrojom nesúhlasu v demokratickej krajine. Organizujeme pokojné, nenásilné zhromaždenia, ktoré sú prejavom základného demokratického práva občanov vyjadriť nesúhlas s krokmi vlády," doplnila občianska platforma.

Konkrétne pokyny bod po bode

Tá sa okrem iného odvoláva aj na ústavné právo zhromažďovať sa. "Našou motiváciou nie je chaos, ale ochrana hodnôt, na ktorých Slovensko stojí – demokracie, spravodlivosti a slobody," dodali na záver s tým, že uverejnili aj celé znenie mailu. V ňom je bod po bode uverejnený spôsob, akým sa majú v rámci konkrétnych týždňov uskutočňovať jednotlivé zhromaždenia a aký má byť ich obsahový záber. Sú v ňom dokonca uvedené aj smernice, ako sa správať v prípade veľkej či menšej účasti.

V prípade nulovej reakcie vlády sa v ňom pracuje aj s pojmom "občianska neposlušnosť". Tiež sa v ňom uvádza mapa a konkrétne trasy, kade mali protestné akcie smerovať a presúvať sa.