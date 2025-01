K návrhu revízie plánu obnovy si na vláde všetko vysvetlíme, odkazuje Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Návrh revízie plánu obnovy by mal byť v programe stredajšieho rokovania vlády. Pred zasadnutím kabinetu to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Neočakáva zároveň, že by materiál akcentoval spor medzi ministrami či prehĺbil nezhody v koalícii. "Očakávam, že tá debata bude veľmi konštruktívna," uviedol.