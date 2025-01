Vláda sa bude zaoberať spotrebnými daňami či financovaním sociálnych služieb

Ilustračné foto (Zdroj: Úrad vlády SR)

BRATISLAVA - Rezort práce by mal do konca tohto roka vypracovať novú legislatívnu úpravu financovania sociálnych služieb. Jej cieľom je zjednotiť financovanie sociálnych služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou formou pomoci. Vyplýva to z návrhu koncepcie reformy financovania sociálnych služieb, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.