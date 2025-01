Hlas-SD chce v roku 2025 uviesť návrhy na posilnenie sociálnych práv i regiónov

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V roku 2025 bude strana Hlas-SD pokračovať v napĺňaní záväzkov z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR, rovnako však chce s koaličnými partnermi otvoriť diskusiu o návrhoch na posilnenie sociálnych práv i postavenia regiónov, s ktorým by súvisela i zmena volebného systému. Pri deklarovaní plánov strany Hlas-SD na rok 2025 to na pondelkovej tlačovej konferencii povedal líder strany, minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

Upozornil, že jeho strana nesie zodpovednosť za kľúčové rezorty i plán obnovy. "Dovolím si povedať, že výsledky práce mojich kolegov možno vidieť v každodennom živote," zdôraznil predseda Hlasu. Spomenul aktivity, konkrétne opatrenia i schválené novely zákonov v oblasti práce a sociálnych vecí, zdravotníctva, hospodárstva, školstva, agende rezortu vnútra, rovnako tak pri čerpaní eurofondov a prostriedkov z plánu obnovy.

VIDEO

Strana Hlas-SD o plánoch na rok 2025 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zdôraznil, že strana Hlas-SD vníma Slovensko ako pevnú súčasť Európskej únie a NATO, rovnako však presadzuje sebavedomý štát, ktorý si bude chrániť národno-štátne záujmy a bude otvoreným i aktívnym partnerom v euroatlantických štruktúrach. Upozornil na nezmenený postoj k vojne na Ukrajine a presadzovanie čo najskoršieho zastavenia bojov a hľadania mierového riešenia.

Návrhy by chceli sformulovať na programovej konferencii

V novom roku chce Hlas podľa Šutaja Eštoka dynamicky prispievať k plneniu PVV. "I keď mnoho vecí je z neho splnených, stále máme ďalšie povinnosti, ktoré chceme naplniť," deklaroval. Avizoval, že so svojimi koaličnými partnermi chce diskutovať o rámcových návrhoch, ktoré sa budú týkať posilnenia sociálnych práv, ale aj posilnenia regiónov a to i v zmysle zmeny volebného systému. Priblížil, že návrhy by chceli sformulovať na programovej konferencii, ktorá sa chystá na konci januára. "Po nej by sme chceli predstaviť konkrétne návrhy, o ktorých chceme diskutovať s partnermi vo vláde," zdôraznil líder Hlasu.

Odmietol sám seba hodnotiť na poste predsedu strany, deklaroval tiež, že pre stranu Hlas-SD je nevyhnutný dialóg, a to aj v rámci rozdielnosti názorov, ktoré môžu nastať. V tejto súvislosti sa vyjadril i k debate o vedení poslaneckého klubu Hlasu. "Je to interná záležitosť a my si to interne vyriešime," povedal aj s odkazom na programovú konferenciu i zasadnutie predsedníctva. Deklaroval tiež, že predsedníctvu strany navrhne, aby potvrdilo predchádzajúce rozhodnutie o podpore súčasného ministra investícií Richarda Rašiho na post predsedu Národnej rady SR. Vyjadril sa aj k plánovanej ceste časti poslancov Hlasu do Kyjeva. Verí, že bude mať význam pre Slovensko.