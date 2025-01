Desať miliónov eur zostane v rámci revízie naďalej v kapitole Ministerstva životného prostredia, uviedol Kmec

Peter Kmec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Desať miliónov eur v rámci opatrenia na obnovu budov osôb ohrozených energetickou chudobou zostane v revízii plánu obnovy naďalej v kapitole Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Rezort si na stredajšom rokovaní vlády totiž uplatnil podmienku, ktorá bola akceptovaná. Uviedol to podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

"Desať miliónov eur bolo do revízie pôvodne navrhnutých samotným MŽP, keďže samé deklarovalo, že nedokáže tieto finančné prostriedky minúť v rámci tak nastavenej výzvy, akú si samo nastavilo. My sme tieto finančné prostriedky navrhli realokovať na ďalšie opatrenia, sú to materské a základné školy a domovy sociálnych služieb," uviedol Kmec.

VIDEO

Peter Kmec po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vysvetlil však, že rezort si na rokovaní vlády uplatnil pripomienku, aby bolo desať miliónov eur ponechaných v rámci jeho kapitoly. Táto pripomienka bola akceptovaná. Na základe toho bola následne znížená alokácia na niektoré náhradné opatrenia. "Teraz budeme dôsledne kontrolovať to, aby sa tieto finančné prostriedky efektívne využili. Ak sa týchto desať miliónov po revízii neuplatní v rámci MŽP, budú to stratené peniaze a budeme ich musieť vrátiť do Bruselu," upozornil Kmec.

Čo sa týka výkupu pozemkov v národných parkoch, väčšina finančných prostriedkov pôjde namiesto toho na zalesňovanie pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "Viaceré členské štáty majú zalesňovanie ako zelený cieľ vo svojich plánoch obnovy, aj preto to Európska komisia akceptovala," objasnil Kmec.