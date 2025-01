Trúfalé slová Šutaja Eštoka: Hlas raz možno pohltí Smer! V TOMTO medzi ním a Ficom vidí rozdiely

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD je inou stranou ako Smer-SD či SNS. Opodstatnenosť dvoch sociálnych demokracií sa ukázala pri parlamentných voľbách, keď mal Hlas-SD ako nová strana rekordný úspech. V rozhovore to uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Tvrdí, že v Hlase-SD nemajú ambície zlúčiť sa so Smerom-SD. O niekoľko desiatok rokov je však podľa neho možné, že Hlas-SD bude ten, ktorý "pohltí" Smer-SD.

"Myslím si, že sa opodstatnenosť dvoch sociálnych demokracií ukázala pri voľbách, keď voľby síce vyhral Smer-SD, ale my sme mali na novú stranu rekordný úspech, a to 15 percent, čiže odpovedali voliči a my si budeme robiť svoju politiku," povedal Šutaj Eštok pre TASR. Nezhody v koalícii sú preto podľa neho prirodzené, pretože Hlas-SD je iný ako Smer-SD aj ako SNS. Každý koaličný partner má totiž svoje priority a požiadavky.

Tlačová konferencia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka

Šutaj Eštok reagoval aj na slová českého exprezidenta Miloša Zemana, ktorý v príhovore k výročiu vzniku Smeru-SD hovoril, že je "nenormálne", aby boli v jednej krajine dve sociálne demokracie. Radil preto stranám zlúčiť sa. "Myslím si, že to je múdry človek, ale v tomto sa s ním nezhodnem, pretože my v Hlase určite takéto ambície zlučovania nemáme. No ale možno o niekoľko desiatok rokov, keď predseda Fico skončí v politike, bude Hlas ten, ktorý Smer môže pohltiť," povedal líder Hlasu-SD.

Hlas-SD presadzoval v koalícii čo najskoršie schválenie 13. dôchodku. Chce tiež, aby minimálna mzda bola na konci volebného obdobia na úrovni 1000 eur. "Chceme ísť ako autentickí sociálni demokrati touto cestou, cestou pomoci ľuďom," pripomenul Šutaj Eštok. Pre Hlas-SD nie je dôležitý boj s mimovládnymi organizáciami, chce podľa neho bojovať za matky samoživiteľky, mladé rodiny i dôchodcov.

Rozdiel medzi ním a predsedom Smeru-SD a premiérom Robertom Ficom vidí Šutaj Eštok aj vo forme komunikácie. "Predseda Fico už má odslúžené svoje dlhé roky v politike, možno aj on už je niekedy pri svojej komunikácii s médiami, často veľmi oprávnene, trošku podráždený," skonštatoval líder Hlasu-SD, ktorý sa podľa svojich slov snaží komunikovať s médiami slušne.