O manažovaní pandémie by mohli rokovať spoločne dva výbory, uviedol Tibor Gašpar

BRATISLAVA - O téme manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 by mohli spoločne rokovať členovia parlamentného zdravotníckeho a brannobezpečnostného výboru. Informoval o tom v pondelok podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Na výbore by sa malo hovoriť v utajenom režime o nakladaní s európskymi peniazmi v súvislosti s nákupom vakcín, ktoré nakupovala Európska komisia centrálne pre členské krajiny EÚ. Tieto informácie sú podľa jeho slov neverejné.

"Dohodli sme sa, že budeme ešte raz zvolávať výbor k tejto téme. Chceli by sme, aby nám tam boli poskytnuté aj tieto informácie vo vyhradenom stupni, aby sme aspoň ako poslanci mohli mať základnú informáciu o tom, ako efektívne sa nakladalo s európskymi peniazmi," povedal Gašpar na tlačovej konferencii s tým, že musí zistiť, či spoločné rokovanie umožňuje rokovací poriadok.

Gašpar zároveň vysvetlil, že pondelkový zdravotnícky výbor k manažovaniu zdrojov počas pandémie zvolali pre podozrenia z netransparentného a neekonomického nakladania s verejnými prostriedkami. Pripomenul, že na výbore sa dozvedeli aj to, že došlo k výmazu mnoho informácií zo systémov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Šéf NKÚ Ľubomír Andrassy na výbore povedal, že najmä z informačného systému Moje eZdravie boli zmazané dáta týkajúce sa prevádzky mobilných odberových miest (MOM) počas pandémie COVID-19.

Reaguje aj opozícia

Opozičný poslanec Oskar Dvořák (PS) považuje pondelkový zdravotnícky výbor a jeho neformálnu diskusiu za stratu času. Koalícia by podľa neho mala riešiť chýbajúci personál a kolabujúce ambulancie. "Keď chcú riešiť pandémiu a nezneužívali by tieto procesy na nejaké revanše, tak by som čakal, že prídu s nejakými závermi ako ideme aktualizovať naše krízové pandemické plány. Z tohto nie sú žiadne poučenia," skonštatoval Dvořák.

Správa NKÚ o mobilných odberových miestach má podľa exministra zdravotníctva a opozičného poslanca za hnutie Slovensko Mareka Krajčího "obrovské nedostatky". Správu o vakcínach proti koronavírusu považuje za správne urobenú. "Vznikla škoda a toto je vec, ktorá by sa mala ďalej prešetrovať," podotkol Krajčí. Poukázal pri tom na bývalého ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý nakúpil 11 miliónov vakcín a nemal na to rozhodnutie vlády. Krajčí si taktiež stojí za plošným testovaním.

Neprišlo dostatok poslancov

Výbor nebol uznášaniaschopný, keďže neprišlo dostatok poslancov. Dohodli sa však na neformálnej diskusii. Okrem dočasnej šéfky polície Jany Maškarovej a Andrassyho prišiel na výbor aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Maroš Kubala, ako aj zástupca z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.