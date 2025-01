Je to krok späť! Ide o legislatívne zmeny v rámci predpisovania e-receptov

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Legislatívne zmeny v rámci predpisovania e-receptov sú krokom späť v digitalizácii zdravotníctva. Deklarovala to Slovenská lekárska komora (SLK) na svojom webe. Zároveň pevne dúfa, že Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR sa podarí čo najskôr vrátiť predpisovanie e-receptov do pôvodnej legislatívnej podoby.

"Pre lekárov, ktorí privítali e-recept ako pomoc a zjednodušenie v administratívnej práci, to znamená vyššiu prácnosť, pre pacientov zbytočné návštevy v ambulanciách," uviedla SLK. Pripomenula, že lieky na plnú úhradu predstavujú približne 15 až 20 percent všetkých predpisovaných liekov. Pacienti si majú po tieto lieky chodiť po novom osobne. Podľa komory sa tým stráca napríklad prehľad o ich predpisovaní, pretože tieto lieky nebudú zapísané v liekovej knižke.

Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.

Do konca marca iniciujeme legislatívny proces na opravu zmien v e-receptoch

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov. Uviedla Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP. "MZ SR, zdravotné poisťovne a NCZI sa intenzívne snažili nájsť náhradné riešenie, ktoré by zabezpečilo kontinuitu systému eReceptu. Napriek spoločnému úsiliu sa také riešenie, ktoré by bolo právne a prakticky udržateľné pre všetky zúčastnené strany, nepodarilo nájsť," uviedla Žiaková.

Dodala, že všetky zúčastnené strany majú spoločný záujem na čo najskoršom návrate k plnému využívaniu systému pre všetky typy predpisov. "Naši experti podávajú pomocnú ruku a spoločne hľadáme riešenia," podotkla. Priblížila, že zmena legislatívy znemožňuje zdravotným poisťovniam spracovávať recepty na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a poistenec si ich hradí sám.

Žiaková ozrejmila, že papierovo budú predpisované napríklad lieky na spanie, upokojenie či na problémy s cievami. "Liek, pomôcka alebo dietetikum, ktoré poisťovňa nehradí, ale musí byť predpísaný na recept," vysvetlila. Rovnako lieky, ktoré si pacient hradí sám z dôvodu nesplnenia preskripčných a indikačných obmedzení, lieky predpísané u nezmluvného lekára (ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť) a lieky z mimoriadneho dovozu hradené MZ, ako sú vakcíny proti COVID-19.