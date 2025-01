Riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov o zmenách v e-receptoch: Sú nelogické, ide o obrovský počet receptov

(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA - Zmeny v predpisovaní e-receptov sú nelogické, ide o obrovský počet receptov. Návrat papierových receptov ambulancie ešte viac zaťaží a predĺžia sa čakacie lehoty. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďa Trenčanská Bedušová.

"Nejde len o ďalšiu administratívnu záťaž, ale najmä o časové zdržanie, ktoré si dodatočné osobné návštevy za účelom predpisu takéhoto liečiva vyžiadajú. Za zmienku tiež určite stoja dodatočné náklady, ktoré sú s tlačou papierových receptov spojené," uviedla Trenčanská Bedušová. Upozornila, že ambulancie nemajú vo svojich rukách žiaden dostupný nástroj, ako komplikáciám zabrániť či im predísť.

Každý dodatočný administratívny krok ide podľa Trenčanskej Bedušovej na vrub času, ktorý má lekár na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Ako dodala, zmeny sa dotknú všetkých pacientov bez výnimky. "Kým tí mladší a zdravší budú zaťažení viac časovo, tí starší a chorejší môžu mať aj fyzický problém takéto návštevy u lekárov kvôli predpisu liekov absolvovať," pripomenula.

Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu

Riaditeľka ZAP odporučila ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) vrátiť všetko do pôvodného režimu pred touto zmenou. "Nad tým, ako ho dosiahnuť v súlade s platnou legislatívou, sa musia zamyslieť zodpovedné inštitúcie a nie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti," podotkla.

Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť. Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov.