Minister Šaško priniesol dobré správy: Kyberútok sa podarilo odraziť! Situácia je stabilizovaná

"To, že kybernetický útok prebiehal, je fakt, či sa to niekomu páči alebo nie. Okamžite sme zakročili. Okamžite sme to od prvej minúty začali riadiť v spolupráci s tými inštitúciami, ktorých sa to týka," povedal Šaško. VšZP má podľa neho silný systém ochrany, ktorý zabezpečil odrazenie tohto útoku.

Minister spolu s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) v piatok informovali, že proti Slovensku prebieha ďalší masívny kybernetický útok, ktorého cieľom je štátna VšZP. Poisťovňa deklarovala, že dáta poistencov sú po útoku v bezpečí, k úniku nedošlo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je ohrozené.