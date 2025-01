Progresívne Slovensko hromží na vládu: Kritizujú spackané e-recepty, sami pritom hlasovali za sporný zákon

Progresívnemu Slovensku vyčítajú, že hlasoval za zákon, ktorý odstavil e-recepty. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Zdravotníctvo je na Slovensku už niekoľko rokov veľkou témou. Jej urgenciu umocnil aj vlaňajší protest lekárov, ktorý vyústil až v podávanie hromadných výpovedí. Vlaňajšok bol v tejto téme dôležitý aj v inej, no príbuznej záležitosti. V polovici decembra totiž poslanci v parlamente schválili spornú novelu, ktorá chybnou formuláciou obmedzila predpisovanie elektronických receptov.

Na zásadný problém upozornil jeden z opozičných poslancov, no zvláštne je, že za zákon hromadne zahlasovalo aj opozičné Progresívne Slovensko. Hnutie pritom aktuálne vo veľkom kritizuje vládu za "babrácky prístup" k legislatívnemu procesu, ktorý na niekoľko týždňov obmedzí e-recepty. Ide o zákon číslo 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

archívne video

Dohoda s LOZ je kompromisom, tvrdí minister Šaško: Vyhral slovenský pacient (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"S ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Elektronický recept preto dočasne nebude možné predpísať napríklad na lieky plne hradené pacientom. V takomto prípade bude lekárom pacientovi predpísaný papierový recept," reagoval ešte krátko po novom roku pre Topky.sk komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(Zdroj: TASR/AP)

Kritika z radov opozície

Bol to práve opozičný predstaviteľ Kresťanskodemokratického hnutia, František Majerský, ktorý upozornil na spornú formuláciu v zákone. "Osobne som na to upozorňoval, že bude problém, lebo ten návrh bol taký “guláš” pripravený z večera do rána, že tam bude kopec chýb. A bolo. Medzi nimi aj tieto recepty," posťažoval sa na situáciu Majerský.

Oddnes približne 20 % pacientov nedostane lieky cez tzv. e-recept predpísaný elektronicky, ale bude si musieť zájsť pre... Posted by František Majerský - poslanec NRSR on Wednesday, January 1, 2025

Progresívne Slovensko viní vládu, no za zákon zahlasovali aj všetci ich poslanci

Kritikou však nešetril ani podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a člen Progresívneho Slovenska, Oskar Dvořák. "Koalícia svojim chaotickým prijímaním zákonov zrušila mnohým pacientom možnosť predpísania liekov cez elektronické recepty. Dodnes neprišli so žiadnym riešením, hoci sme ich na možnú chybu upozorňovali už vopred. Pacienti teraz musia zbytočne cestovať za lekármi, ktorí sú zaťažení ďalšou zbytočnou administratívou. Vyzývam ministra Šaška, aby urýchlene verejnosti povedal, ako a kedy chybu opraví," uviedol na webe Progresívneho Slovenska Dvořák.

Hlasovanie o zákone pritom prebiehalo v utorok 10. decembra 2024 a podľa evidencie hlasovania sa pod zákon podpísali všetci členovia klubu Progresívneho Slovenska.

(Zdroj: nrsr.sk)

Kritika sa čoskoro dostavila

Túto skutočnosť si až o niekoľko týždňov všimli aj niektorí pozorovatelia diania v parlamente, medzi ktorých neodmysliteľne patria aj satirické stránky na sociálnych sieťach. Hnutie si preto "memečkovo podala" aj stránka Myšlienky politikov na sociálnej sieti Instagram.

Hnutie sa bráni, hlasovali primárne za digitalizáciu vyšetrení

Na túto kritiku sa priamo pod obrázkom ozvalo samotné Progresívne Slovensko, ktoré ako argument hlasovania uvádza to, že chceli zaviesť digitalizáciu laboratórnych vyšetrení. "Je to opatrenie, ktoré má potenciál ušetriť milióny eur, a preto sme ho aj podporovali. Zároveň sme ale výrazne kritizovali legislatívny chaos v podobe rozsiahlych pozmeňujúcich návrhov od koaličných poslancov na poslednú chvíľu," bránia sa progresívci, ktorí tvrdia, že zdravotnícky rezort vraj o chybách v zákone počas celého decembra 2024 vedel.

(Zdroj: Instagram/progresive_sk)

Po týchto slovách sa však ozvali ďalší kritici, ktorí neporozumeli argumentačným rozporom hnutia, ktoré síce hovorilo o "Sofiinej voľbe" a o tom, že o chybách sa vopred vedelo, no napriek tomu svojím hlasovaním legislatívnu zmenu podporili.

(Zdroj: Instagram)

Zákon chcú upravovať liberáli z SaS

Už v priebehu utorka 7. januára 2025 sa však na stránke Národnej rady Slovenskej republiky objavila legislatívna inciatíva z radov opozičnej Slobody a Solidarity. Úpravu zákona číslo 153/2013 by chceli svojim návrhom dotiahnuť do konca poslanci Tomáš Szalay, Ondrej Dostál, Jana Bittó Cigániková, Juraj Krúpa a Marián Viskupič. Nateraz je otázne, ako tento návrh dopadne, keďže ide o opozičný návrh. Najbližšia parlamentná schôdza by sa mala uskutočniť až začiatkom februára.

(Zdroj: nrsr.sk)