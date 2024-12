Danko sa opäť pustil do Pellegriniho: Nepáči sa mu reakcia prezidenta na premiérovu cestu v Moskve

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko kritizuje vyjadrenia prezidenta SR Petra Pellegriniho voči premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Mrzí ho, že od predsedu vlády žiada vysvetlenie k jeho pracovnej ceste do Moskvy, ako i to, že Ficovi vyčítal nezapájanie sa do rokovaní s lekárskymi či školskými odborármi. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti.