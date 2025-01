Danko aj so skupinou poslancov odlieta do Moskvy, majú smelé plány! Ukrajinská ambasáda cestu kritizuje

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Pixabay)

BRATISLAVA/MOSKVA – Avizovaná cesta šéfa SNS a podpredsedu parlamentu Andrej Danka a skupiny poslancov do Moskvy sa začína. Slovenskí predstavitelia v nedeľu odlietajú na návštevu Ruska, ktorá bude trvať do stredy. Krátko na to odlieta ďalšia skupina poslancov na rokovania do Kyjeva.

archívne video

Fico varuje! Ak nám Zelenskyj nepustí nás plyn, môže z toho byť vážny konflikt (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

S Dankom idú do Moskvy aj ďalší politici a to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a poslanci NR SR Marián Kéry (Smer-SD), Richard Glück (Smer-SD), Ján Mažgút (Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS). V Moskve majú byť od 12. do 15. januára. Cieľom cesty je obnoviť komunikáciu a načerpať informácie, ktorými je potrebné Slovákom "otvoriť oči", ako to v Ruskej federácii funguje, osobitne v oblasti hospodárskej spolupráce so Západom. Aspoň takto prezentoval pár dní pred odletom svoje plány Andrej Danko v diskusnej relácii TA3.

V Moskve sa stretne s predstaviteľmi ruského parlamentu i vlády. "Chceme pochopiť určité pozície, legislatívu a obnoviť niektoré vzťahy s Ruskom," uviedol Danko, ktorý sa chce zamerať aj na otázky spolupráce s veľkými západnými spoločnosťami. "Chcem ľuďom na Slovensku otvoriť oči, lebo tu je to deklarované, akoby s Ruskom žiadne nemecké či americké firmy neobchodovali," upozornil. Cestu šesťčlennej parlamentnej delegácie, zloženej z poslancov Smeru-SD a SNS, vníma ako pokračovanie dialógu, ktorý na svojej úrovni pri stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom otvoril pred Vianocami premiér Robert Fico.

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Tvrdí, že „vedia dohodnúť“ Putina

Danko zároveň zdôraznil význam ruského plynu pre Slovensko i celú Európu. "To nie je tak, že zo dňa na deň môžete začať využívať iný plyn. Podobne jadrové palivo, podstata je taká, že do našich elektrární nemôže ísť žiadne iné jadrové palivo než ruské," upozornil. Za falošné označil preto vyjadrenia, ktoré z Európy zaznievajú, o odstrihnutí sa od ruských dodávok, lebo západné spoločnosti ďalej na ruskom trhu fungujú.

Podpredseda parlamentu sa vyjadril i k téme možného mierového rusko-ukrajinského samitu v Bratislave. Mieni, že hlavné mesto Slovenska skutočne môže byť dejiskom takéhoto stretnutia. Vyzval opozíciu, aby sa k tejto myšlienke pridala a pomohla ju uskutočniť. "My vieme dohodnúť Putina, oni nech sa posnažia, aby presvedčili Zelenského," uviedol. Je si istý, že problémom konania samitu by nebol ani medzinárodný zatykač na ruského prezidenta. "To sú také politické tance," poznamenal. Nevie si predstaviť Putinovo zatknutie v "pozícii, ktorú Ruská federácia má".

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tibor Gašpar uviedol, že ho zaujíma postoj Ruska k možnostiam ukončenia vojny. Dodal, že ak by bola cesta do ukrajinského Kyjeva naplánovaná v inom termíne, zúčastnil by sa na nej. Termíny oboch ciest sa podľa neho prekrývajú. "Ja budem rád, ak nájdu lídri svetových mocností, ako sú Spojené štáty americké, vrátane pána prezidenta Putina, nejaké riešenie, ktoré bude v prospech všetkých. Ja som za mier, som za to, aby sa skončilo to zabíjanie čím skôr, ale tým, že budeme naďalej pomáhať zbrojiť a dodávať zbrane, sa ten konflikt neukončí," uviedol.

Aj Gašpar potvrdil, že počas zahraničnej pracovnej cesty by chcela slovenská delegácia otvoriť aj otázku dodávok ruského zemného plynu na Slovensko. Okrem predstaviteľov Dumy by sa mali poslanci parlamentu stretnúť aj s niektorými ministrami, napríklad s ministrom priemyslu. Od spoločnosti Gazprom by chceli vedieť, či dokáže plyn dodať napriek zastaveniu tranzitu komodity cez Ukrajinu.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Ukrajinská ambasáda hlasno protestuje

Cesta Andreja Danka do Moskvy sa ocitla pod paľbou kritiky. Negatívne na ňu zareagovala aj ukrajinská ambasáda v Bratislave. „Veľvyslanectvo a ukrajinská strana vyjadruje rozhodný protest voči týmto zámerom a opätovne vyzýva na zdržanie sa kontaktov s kriminálnym režimom v Moskve, pretože takéto kroky prispievajú k legitimizácii ruskej agresie proti Ukrajine,“ uviedli. „Osobitne zdôrazňujeme zvláštnu zodpovednosť ruského parlamentu v snahách legitimizovať zločiny Kremľa, ktorý využíva návštevy európskych politikov na podkopávanie jednoty EÚ a NATO a na vyhýbanie sa medzinárodnej izolácii,“ tvrdia. Na zástupcov slovenského parlamentu apelujú, aby sa vzdali pokusov o zmierenie a zbližovanie sa s „agresorom v prospech vlastných politických a materiálnych záujmov.“

„História dokazuje, že za historické chyby politikov vždy platí ľud. Slovenský národ nie je výnimkou, pretože v prvej polovici 20. storočia sa už stal rukojemníkom krátkozrakosti a bezprincipiálnosti svojich lídrov, čo viedlo k dobre známym tragickým následkom. Vedome ignorovanie zrejmých faktov, že agresorom je Rusko, ktoré už takmer tri roky ničí na Ukrajine všetko, čo mu stojí v ceste, zabíja ženy, deti a týra civilné obyvateľstvo, nenachádza a ani nikdy nenájde naše pochopenie,“ odkázali.

„Vyzývame aspoň k elementárnemu ľudskému súcitu a rešpektu k mnohomiliónovému národu, ktorý statočne vzdoruje vrahom a napriek všetkým ťažkostiam sa nemieni vzdať,“ dodali.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ďalšia skupina poslancov ide na Ukrajinu

V utorok, teda v čase, kedy bude skupina poslancov okolo Andreja Danka v Moskve, odcestujú na zahraničnú cestu ďalší zákonodarcovia. Poslanci Hlasu-SD Ján Ferenčák, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ vycestujú 14. januára spoločne s poslankyňou Progresívneho Slovenska Beátou Jurík na Ukrajinu. Jurík je podpredsedníčkou európskeho výboru, Ferenčák je šéfom výboru. V Kyjeve by mali absolvovať stretnutie týkajúce sa integrácie Ukrajiny do medzinárodných štruktúr. Diskutovať na ňom budú aj o tom, ako vie byť Slovensko partnerom Ukrajiny v prístupových rokovaniach.

"Prístupové rokovanie sú otvorené. Pre nás je kľúčové, aby Ukrajina nielen v súčasnosti, ale aj do budúcna, lebo raz sa vojna skončí, bola stabilný partner, hlavne z bezpečnostného hľadiska. Máme spoločnú hranicu a neviem si predstaviť, že Ukrajina by mala vnútorné konflikty alebo rozpory, pretože tie by sa automaticky priniesli aj na Slovensko," povedal Ferenčák. Okrem toho chce otvoriť aj otázku energetickej bezpečnosti a obnovy Ukrajiny po skončení vojenského konfliktu.

Ferenčák priznal, že načasovanie tejto cesty nie je náhodné a vníma ho ako vyvažovanie slovenskej politiky.