Vianočné nakupovanie má viaceré nástrahy: Buďte obozretní! Ľahko môžete prísť o peniaze

"Medzi základné pravidlá patrí skontrolovať si pred potvrdením platby výšku sumy uvedenú na platobnom termináli. PIN kód zadávať prekrytím klávesnice tak, aby nebola viditeľná zadávaná číselná kombinácia. Ak potrebujete vybrať peniaze z bankomatu, vyberte si bankomat umiestnený na frekventovanom mieste, pri zadávaní PIN kódu dbajte na bezpečnosť. Počkajte, kým vám bankomat nevydá peňažné prostriedky a doklad o výdaji peňažnej hotovosti," priblížila odborníčka. Citlivé údaje o platobnej karte je potrebné chrániť, nikomu tieto údaje neposkytovať ani ich nikam nezapisovať.

Druhy podvodov, ktoré sú spojené aj s vianočných nakupovaním, môžu byť podľa právničky rôzne. Najčastejšie sa človek môže stretnúť s podvodnou správou, podvrhnutou webovou stránkou či podvodným e-shopom. "Neobjednali ste si tovar a predsa vám prišla správa o doručovaní zásielky? Stačí len zaplatiť clo, poštovné alebo dopravné náklady? Nereagujte na ňu. Podvodná správa obsahuje odkaz, pričom vás vyzýva, aby ste na tento reagovali a zadali bezpečnostné prvky, či už prístupové práva do elektronického bankovníctva alebo údaje o platobnej karte," vysvetlila Ďatelinková. Ak človek očakáva doručenie zásielky, vždy by si mal skontrolovať údaje, ktoré sú uvedené v správe a či sa zhodujú s objednávkou.

Podvodného obchodníka môžu prezradiť podozrivo nízke ceny

Pozor si podľa nej treba dať aj na podvrhnuté webové stránky. Podvodníci pritom neváhajú zneužívať aj mená na trhu etablovaných obchodníkov. "Webovú stránku obchodníka preto vypíšte a nevyhľadávajte ju prostredníctvom vyhľadávača. Ak si totiž do vyhľadávača zadáte meno obchodníka, za ktorého sa podvodníci vydávajú, s veľkou pravdepodobnosťou môže byť na vrchných pozíciách falošná stránka," upozornila právnička. Nakupujúci by si mal vždy overiť, či sa nachádza na oficiálnej stránke obchodníka a pri platení, či sa nachádza na oficiálnej stránke svojej banky.

Podvodného internetového obchodníka môžu podľa odborníčky prezradiť podozrivo nízke ceny a veľké zľavy v porovnaní s konkurenciou. Takisto chýbajúce informácie o obchodníkovi, ako sú kontaktné údaje, neexistujúca zákaznícka podpora, či absencia obchodných podmienok, reklamačného poriadku alebo informácií o možnosti odstúpenia od zmluvy. "Ak nechcete naletieť podvodníkovi, vyberajte si autorizovaných a dôveryhodných obchodníkov. Načítajte si recenzie o obchodníkovi, pričom sa zamerajte najmä na tie posledné. Vyberte si obchodníka, ktorý používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu," vymenovala Ďatelinková.

Odborníčka radí nákupy realizovať uvážlivo

Nákupy je tiež potrebné realizovať len zo zariadenia, ktoré je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov, má pravidelne aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program. Vyvarovať sa treba sťahovaniu neznámych programov a príloh do zariadenia, ktoré človek využíva na prihlasovanie do elektronického bankovníctva.

Vo všeobecnosti odborníčka radí nákupy realizovať uvážlivo a iba do výšky rodinného rozpočtu. "V žiadnom prípade si na financovanie vianočných darčekov nepožičiavajte. Úver je záväzok na dlhodobé obdobie a nemala by sa ním financovať krátkodobá spotreba. Navyše by sa vám nákupy mohli značne predražiť. Pri nakupovaní a obzvlášť pri platení buďte ostražití, chránite tým svoje peniaze," zdôraznila Ďatelinková.