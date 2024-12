Dávajte pozor! Pri nákupoch cez internet sa odporúča kontrola obchodných podmienok

Česká obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy (Zdroj: Thinkcstock.com)

BRATISLAVA - Pri nákupoch cez internet treba byť opatrný. Ľudia by si mali všímať obchodné podmienky, kontaktné údaje obchodníka a pred nákupom by si mali pozrieť aj recenzie. Odporučilo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Urobilo tak na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom.