Prezident sa vyjadril k destabilizácii! Hrozí úradnícka vláda? TOTO si myslí o Dankovi a dianí v strane Hlas-SD

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Koalícia musí sama nájsť spôsob, ako upraviť vzájomné vzťahy tak, aby Slovensko nečelilo vládnej kríze. V relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň odmietol, že by on sám či jeho úrad dávali zámienku na destabilizáciu vlády.