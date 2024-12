Šokujúce obvinenie v priamom prenose: Pellegrini podviedol Danka! Dôkazy hovoria, že mal sedieť na mieste Žigu

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Miesto predsedu Národnej rady SR sa uvoľnilo po tom, čo Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby. Podľa koaličnej zmluvy by mala táto funkcia patriť strane Hlas-SD. Strana na tento post navrhovala Richarda Rašiho a v ostatných týždňoch sa skloňovalo tiež meno predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka. Naopak, šéf národniarov Andrej Danko sa opakovane vyjadril, že by považoval za ideálne, keby tri vládne strany obsadili tri najvyššie ústavné funkcie. Tento postoj podporil aj premiér Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru.

K dohode na predsedovi parlamentu zatiaľ nedošlo, tvrdí Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V koalícii sa tak zatiaľ stále nenašla zhoda a už niekoľko mesiacov máme len zastupujúceho predsedu parlamentu v podobe Petra Žigu (Hlas-SD). Tu však podľa poslanca za hnutie Slovensko Gábora Grendela nastáva problém. Grendel tvrdí, že kým sa nezvolí nový predseda parlamentu, funkciu prvého podpredsedu by mal podľa platných dokumentov vykonávať Andrej Danko.

„V koaličnej zmluve je napísané, že tento post patrí strane Hlas. Lenže, povedzme si otvorene, Peter Pellegrini podviedol Andreja Danka v tejto otázke. Andrej Danko bol prvý podpredseda parlamentu od začiatku volebného obdobia a Peter Pellegrini zabudol na to, že keď bude zvolený za prezidenta, tak mu skončí mandát, prestane byť predsedom parlamentu a jeho bude zastupovať prvý podpredseda. Antedatovali poverenie pre Petra Žigu, ktorý dnes vystupuje akože prvý podpredseda parlamentu. Na tom trvám, že to bolo dokázané a dá sa to dohľadať,“ vyhlásil opozičný poslanec v relácii Král na ťahu v TA3.

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podpredseda vlády Tomáš Taraba súhlasí, že v tomto smere má Gábor Grendel pravdu. „To podpisujem, zastupujúcim predsedom parlamentu v tejto chvíli mal byť Andrej Danko. Tá plná moc je podľa mňa veľmi otázna,“ uviedol Taraba. „Pre stabilitu každej koalície je prirodzené, ak kľúčové ústavné funkcie sú rozdelené medzi hlavných predstaviteľov strán, ktore v tej vláde sú,“ dodal Taraba. Zároveň vyzval na urýchlené vyriešenie situácie na najbližšej schôdzi parlamentu, aby sa vládne strany vyhli ďalším konfliktom, ktoré podľa jeho slov „nikoho nezaujímajú.“