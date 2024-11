Sklamanie a frustrácia sú živnou pôdou pre znovuzrodenie totality, uviedol prezident

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

TOKAJÍK - Sklamanie ľudí, frustrácia a polarizovaná spoločnosť, sužovaná konfliktmi a nenávisťou, to je ideálna živná pôda pre znovuzrodenie totalitných režimov v akejkoľvek podobe a kdekoľvek na svete. Počas pietneho aktu pri príležitosti 80. výročia Tokajíckej tragédie v obci Tokajík v okrese Stropkov to v piatok povedal prezident SR Peter Pellegrini.

Nacisti počas oslobodzovania Slovenska podľa jeho slov za sebou zanechávali ruiny, spáleniská a tisícky mŕtvych. Vypálili či vyhladili viac ako sto obcí. "Hoci fašizmus utrpel porážku, neznamená to, že by sa pominula hrozba jeho návratu," zdôraznil prezident. "Tohto roku si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania a na budúci rok si pripomenieme 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Verím, že si ho pripomenieme dôstojne a s náležitou úctou k desiatkam miliónov obetí vojnového zabíjania. Najviac chcem veriť tomu, že v tom čase už nebudeme konfrontovaní s vojnou v našom bezprostrednom susedstve," povedal Pellegrini.

Podľa slov prezidenta je skutočnou tragédiou, že v 21. storočí sú ľudia v Európe opäť svedkami vojnových hrôz, krutostí a útokov na nevinné civilné obyvateľstvo. "Žiaľ, a musím to povedať veľmi otvorene, posledné kroky všetkých strán, zúčastnených na vojne na Ukrajine, nesvedčia o tom, že by si čím skôr chceli sadnúť za rokovací stôl. Naopak, konflikt na bojisku i v politických vyjadreniach eskaluje, a to ma veľmi mrzí," skonštatoval. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pripomenul, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou. "Zvlášť v tomto čase hroziacich či prebiehajúcich konfliktov a najmä tých u našich východných susedov. Vidíme, že pokoj a mier sú aj pre nás veľmi vzácnou a krehkou hodnotou," povedal v príhovore.