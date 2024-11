Vláda nesúhlasí s odvolaním Šutaja Eštoka: Návrh považuje za neopodstatnený

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Minister vnútra postupoval vo všetkých náležitostiach, ktoré vykonal od svojho menovania, v súlade so zákonom," uviedla vláda vo svojom stanovisku. Tvrdí, že stav a situácia v Policajnom zbore (PZ) patria medzi jej priority. Šutajovi Eštokovi sa podarilo ukončiť vojnu v polícii, a to aj napriek tomu, že rezort vnútra bol v predchádzajúcom období v kritickom stave. "Koniec vojny v polícii spolu so zastavením nelegálnej migrácie sú jednoznačné kroky pre väčšiu bezpečnosť Slovenska," deklaruje vládny kabinet.

Policajný zbor sa podľa vlády reorganizoval tak, aby sa každý policajt mohol venovať naplno svojej špecializácii a ochraňoval ľudí. Poukazuje tiež na to, že v polícii stále chýba viac ako 3000 policajtov, čoho dôsledkom je aj ich preťaženosť. "To môže spôsobiť zlyhanie jednotlivca. Automaticky to však neznamená dôsledok zlého riadenia," skonštatovala.

Kabinet deklaruje, že rezort vnútra podnikol kroky k stabilizácii PZ, napraveniu škôd a riešeniu podstavu. Orientuje sa aj na obmenu zastaralej výpočtovej techniky, rekonštrukciu policajných staníc, materiálno-technické zabezpečenie a na poskytovanie nájomných bytov.

Pripravovaná reorganizácia Národnej kriminálnej agentúry bol podľa vlády nevyhnutný proces. Pristúpilo sa k nej aj z dôvodu stabilizácie personálu a posilnenia útvarov, ktoré v súčasnosti bojujú s nedostatočným obsadením miest.

V prípade zmieru s Andrejom Babišom bol výber advokátskych služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zrealizovaný priamym zadaním. Advokátov vybrali s ohľadom na pomer sadzby a odbornosti, ako aj ich skúsenosti, priblížil vládny kabinet.

Pokračuje, že Ministerstvo vnútra SR pripravilo aj zmeny v zákone o pobyte cudzincov, ktoré prispejú k zjednodušeniu procesu vybavovania cudzineckej agendy. Účinné budú koncom tohto roka. "V dôsledku toho dôjde k zníženiu administratívnej záťaže na strane štátu, ako aj na strane cudzincov a k znižovaniu rizika korupcie," uviedla vláda.

Šutaj Eštok má čeliť odvolávaniu v parlamente v utorok. Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za PS, SaS a KDH. Kritizujú ho okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore, zanedbanie problému policajnej brutality či neriešenie bombových hrozieb na školách. Hovoria tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov. Ďalším dôvodom na odvolanie ministra je aj uzavretý zmier medzi Babišom a ministerstvom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti či neprofesionálny prístup k vyšetreniu atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).