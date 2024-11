Hlas sa chce do konca roka dohodu na novom šéfovi NRSR: Šutaj Eštok podporuje Rašiho

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Strana Hlas-SD chce, aby sa koalícia do konca roka dohodla na novom mene predsedu Národnej rady (NR) SR. Skonštatoval to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. O mene sa budú rozprávať v rámci predsedníctva ich strany, no pre neho je prioritou, aby post obsadil Richard Raši, ktorý je v súčasnosti ministrom investícií. Zvolenie šéfa parlamentu je podľa neho jedným z krokov, ktoré treba prijať na stabilizáciu vládnej koalície.

"Vládna koalícia má túto nesplnenú domácu úlohu. Budem robiť všetko pre to, aby sme dospeli k dohode. Verím, že si to uvedomuje najmä Andrej Danko, pretože môžem povedať, že predseda vlády túto situáciu vníma rovnako, ako ju vníma naša politická strana Hlas," opísal Šutaj Eštok situáciu okolo nového predsedu NR SR. Chce, aby do konca roka došlo minimálne k dohode medzi troma koaličnými partnermi. "Je to druhá najvyššia ústavná pozícia, čiže je nevyhnutné, aby sme sa v krátkom čase dohodli a zvolili predsedu Národnej rady, ktorý bude z politickej strany Hlas-SD," dodal.

Tk strany Hlas SD a jeho predsedu Matúša Šutaja Eštoka: Dianie v Európskom parlamente (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlas-SD opakovane zdôrazňoval, chce na túto pozíciu nominovať Rašiho. Neskôr sa objavili správy, že by mohol post obsadiť aj Šutaj Eštok. "Nechajte to na nás, v rámci predsedníctva sa dohodneme na tom, koho budeme nominovať na pozíciu predsedu NR SR. Za mňa je prioritou Richard Raši," odpovedal v pondelok šéf Hlasu-SD.

Témou pondelkovej koaličnej rady bude podľa Šutaja Eštoka program najbližšej schôdze parlamentu, ako aj rokovanie o jeho odvolávaní z funkcie, ktoré iniciovala opozícia. Koaliční lídri budú hovoriť aj o energopomoci. "Ministerka hospodárstva príde odprezentovať návrh Hlasu v rámci toho, aby sme kompenzovali zvyšujúce sa ceny od nového roka v rámci plynu," uviedol. Cieľom je ochrániť obyvateľov pred stúpajúcimi cenami energií.