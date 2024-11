Výstavba električkovej trate v Petržalke bude mať plynulé financovanie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

"Keď pred komunálnymi voľbami mnohí hovorili, že nám rozdelením projektu petržalskej električky do dvoch programových období prepadnú eurofondy, tak toto je presne ten moment, ktorý túto kapitolu definitívne uzatvoril. Podpis zmluvy potvrdzuje, že žiadne eurofondy neprepadnú a celá električková trať bude dofinancovaná z prostriedkov EÚ," skonštatoval Vallo.Primátor zároveň avizuje, že sa pomaly blíži dôležitý míľnik na stavbe električkovej trate, pričom dôležitosti dopravnej stavby zodpovedá aj tempo stavebných prác na viacerých úsekoch. Na stavbe už podľa neho vidieť všetky jej kontúry, teda nielen samotnú trať a koľaje, ale aj to, kadiaľ pôjdu chodníky či cyklocesty, alebo ako budú vyzerať križovatky. Aktuálne sa tiež finišuje s prepojením koľajníc pôvodnej električkovej trate s tou novovybudovanou.

archívne video

Kontrolný deň staveniska Petržalskej električky (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Cieľom je, aby do Vianoc prešla touto traťou prvá skúšobná električka. Zhotoviteľ sa pritom v zmluve zaviazal odovzdať trať hlavnému mestu do 15. decembra. Od daného momentu nastane podľa primátora náročný proces skúšok a povoľovania pre užívanie električky, ktorý potrvá niekoľko týždňov až mesiacov. Za ten čas by sa mali stavebné kapacity presunúť na ďalšie miesta stavby, kde budú dokončovať prístrešky, nástupiská pre cestujúcich, chodníky a cyklochodníky či zábradlia. S plnou prevádzkou električky sa počíta na jar 2025.Posledným objektom na stavbe bude dokončenie dvoch mostov na Kutlíkovej ulici a preloženie zostávajúcej časti cesty do jej nového profilu. Tento úsek je podľa primátora momentálne projektovo, stavebne aj logisticky pravdepodobne najnáročnejšou časťou stavby. Dokončená má byť do konca letných prázdnin.

(Zdroj: Zdroj: Topky/Maarty)

Po dokončení prác na petržalskej električke plánuje hlavné mesto presunúť všetky plánovacie a obstarávacie kapacity bratislavského magistrátu na ďalšiu dôležitú dopravnú stavbu, a to rekonštrukciu Ružinovskej radiály. Jej začiatok je predbežne plánovaný v roku 2026.Okrem zmluvy týkajúcej sa financovania výstavby petržalskej električkovej trate bola na rezorte dopravy podpísaná aj zmluva umožňujúca investíciu dopravného podniku do modernizácie vozovne v Krasňanoch. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške viac ako 31.284.000 eur, z toho NFP je takmer 29.719.870 eur. Financovanie je rovnako prostredníctvom Programu Slovensko.

S výstavbou trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.