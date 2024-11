Rozsvietením stromčeka sa v Bratislave začali vianočné trhy: Pozreli sme sa na tohtoročné CENY

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rozsvietením vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer oficiálne začali tohtoročné mestské vianočné trhy. Vianočnú atmosféru prinášajú okrem Hlavného aj na Františkánske a Primaciálne námestie. Návštevníkov trhy potešia až do Troch kráľov. Symbolom ich tohtoročného ročníka je čiapka s brmbolcom. V piatok sa zároveň oficiálne otvárajú aj staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.

"Vianočný trh je najmä miestom, kde spoločne zdieľame pokojnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov a tešíme sa z plánovaných, ale aj náhodných stretnutí. Je, jednoducho, o ľudskej blízkosti, porozumení, ktoré sa nám v poslednom období tak trochu vytratili," hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Rozsvietením stromčeka sa v Bratislave začali mestské vianočné trhy (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Bratislavské Vianoce bude sprevádzať aj kultúrny program, na Františkánskom námestí zaznejú každý piatok a sobotu spevácke zbory a folklórne súbory, nedele.

Tohtoročné ceny

Atmosféru Vianoc tvoria okrem rozsvieteného vianočného stromčeka aj stánky s občerstvením či dekoráciami a rôznymi potrebami. Ceny sú pritom podobné ako vlani. Varené víno sa vo väčšine prípadov predáva za 3 eura, punče od 4 eur. Mastený chlieb s cibuľou stojí 2,5 eura, grilovaný oštiepok od 5 eur, domáca lokša sa predáva za 5,5 eura, kapustnica za 6 eur a napríklad grilovaná klobása od 8 eur. Okrem toho si návštevníci môžu vychutnať napríklad vyprážaný syr (8 eur), pečený bôčik (3,5 eura za 100g), bryndzové halušky (8,9 eura) či pečené bravčové koleno za takmer 14 eur.

Tohtoročné ceny si môžete pozrieť v našej galérii nižšie:

Prívetivá zóna či Vianočný les

Na Primaciálnom námestí bude pre návštevníkov aj tento rok dostupná Prívetivá zóna. Chýbať nebude ani Vianočný les s vianočnými stromčekmi, ktoré ozdobia deti zo základných, umeleckých a špeciálnych škôl. Ak sa niekomu niektorý z nich zapáči, je možné spoločne ho darovať napríklad do rodín v nepriaznivej finančnej situácii.

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Podujatia do Bratislavských Vianoc pripravili aj mestské časti. Mikulášske stretnutia si budú môcť užiť deti v Ružinove, Karlovej Vsi, Novom Meste, Jarovciach či Podunajských Biskupiciach, adventnú náladu prinesú vianočné trhy aj do Dúbravky, Petržalky, Záhorskej Bystrice či Vrakune. Advent sa nevyhne ani Rusovciam, Rača pozýva na divadelné predstavenie, v Kostole sv. Kríža v Devíne zaznie koncert chrámového zboru. Staré Mesto pozýva na stretnutie so susedmi a priateľmi na festivale Vianočná Kozia s komunitným charakterom.

Programom sa zapájajú aj mestské a partnerské organizácie. Múzeum mesta Bratislavy pozýva zažiť Bratislavu z vtáčej perspektívy výhľadom z veže Starej radnice a Michalskej veže. Mestská knižnica v Bratislave organizuje symbiotický vianočný večierok a deti potešia tematické workshopy. Športoví nadšenci sa môžu rozlúčiť s týmto rokom Silvestrovským behom cez bratislavské mosty, Stará tržnica sa zároveň v adventnom období zmení na Vianočnú tržnicu, pred ňou pribudne aj Street Food Park.

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Charitatívny rozmer

Bratislavské Vianoce budú mať opäť aj charitatívny rozmer, pomoc bude smerovať na zariadenia venujúce sa pomoci ľuďom bez domova. Do charitatívnej zbierky sa pritom zapojí každý, kto pred zaplatením v hotovosti uprednostní platbu kartou. Cenená bude aj materiálna pomoc, zimné oblečenie bude možné odovzdať v dvoch triediacich staniciach na Hlavnom námestí. Na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí budú tiež viaceré nádoby na zálohované obaly, výťažok pôjde na pomoc neziskovej organizácii Depaul.