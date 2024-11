Verejné obstarávanie na nový jadrový blok by malo byť spustené budúci rok, uviedla Saková

Denisa Saková. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Proces verejného obstarávania na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach by mal byť spustený budúci rok. V apríli 2027 by mala byť následné podpísaná zmluva s dodávateľom. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).