Nezvýšenie cien elektrickej energie domácnostiam podľa Sakovej ušetrí 140 až 200 eur

Dušan Keketi a Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nezvýšenie cien elektrickej energie v budúcom roku domácnostiam ušetrí 140 až 200 eur. Celkovo tak slovenské domácnosti v budúcom roku zaplatia za elektrickú energiu o 267 miliónov eur menej, ako by mali, ak by sa cena elektriny zvyšovala. V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).