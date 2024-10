Poslanci by mali budúci rok stráviť v pléne najmenej 68 dní

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v rokovacej sále stráviť v roku 2025 minimálne 68 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí na budúci rok, ktorý zverejnili na webe parlamentu. Spolu je naplánovaných šesť schôdzí.

Na schôdzi sa majú prvýkrát v budúcom roku zísť 4. februára. Tá má trvať do 21. februára. Ďalšia schôdza je naplánovaná od 25. marca do 11. apríla. Pred letnou prestávkou čaká zákonodarcov ešte schôdza od 27. mája do 13. júna.

Poslanci sa majú po lete vrátiť do lavíc 9. septembra a rokovať majú 12 dní. Následne by sa mali zísť na schôdzi trvajúcej od 14. do 24 októbra. Posledná riadna schôdza roka 2025 je naplánovaná od 25. novembra do 12. decembra.

Harmonogram schôdzí je len plán. Skutočný počet rokovacích dní sa môže znížiť aj zvýšiť. Závisí to od toho, ako rýchlo dokážu poslanci prerokovať program schôdze. Okrem riadne plánovaných zasadnutí môže parlament rokovať aj na mimoriadnych schôdzach. Tie sa týkajú napríklad návrhu na odvolanie člena vlády či konkrétnej témy, o ktorej žiadajú poslanci rokovať.