Poslanci Národnej rady preverovali prípad údajného policajného násilia v Košiciach

KOŠICE - Preveriť prípad údajného policajného násilia z júna tohto roku bolo cieľom pondelkového poslaneckého prieskumu na policajnom oddelení v centre Košíc. "Pre mňa úplne kľúčové v tomto momente je, aby sme vyslali jasný signál ministerstvu vnútra aj kolegom v parlamente, že ak by boli napríklad v tomto zariadení kamery na tých správnych miestach, alebo ak by mali policajti na tele kamery, tak by sme tu dnes vôbec nemuseli byť a žiadne podozrenia by neboli," uviedla pre médiá členka ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR Vladimíra Marcinková (SaS), ktorá prieskum iniciovala.