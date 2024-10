Poslanci Národnej rady začali rokovať o odvolávaní Martiny Šimkovičovej: Ministerka reaguje

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Očkovanie proti Covid 19 bol podľa Roberta Fica iba biznis (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Opozícia Šimkovičovej vyčíta personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Tvrdí, že ministerka rozkladá verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, ohrozuje rekonštrukcie pamiatok či erbové kultúrne inštitúcie. Šimkovičová deklaruje, že na svoje kroky má právo a koná zákonne.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V piatok (25. 10.) poslanci rokovali aj o odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Oboch ministrov mali odvolávať ešte v auguste. Parlament vtedy nebol uznášaniaschopný. Na septembrovej schôdzi sa návrhy prebrať nestihli. O odvolaní dvojice ministrov by plénum NR SR malo hlasovať v utorok (29. 10.).

Začala sa rozprava k odvolávaniu ministerky kultúry Šimkovičovej

V Národnej rade (NR) SR sa v pondelok začala rozprava k odvolávaniu ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Písomne sa do nej prihlásilo deväť rečníkov, z toho traja za klub. Ešte predtým požiadala o vystúpenie Šimkovičová.Podľa rokovacieho poriadku môže písomne prihlásený poslanec rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak polhodiny. Zákonodarcovia môžu na jednotlivých rečníkov reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov bude množné sa prihlásiť do diskusie ešte ústne. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR.Opozícia Šimkovičovej vyčíta personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Tvrdí, že ministerka rozkladá verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, ohrozuje rekonštrukcie pamiatok či erbové kultúrne inštitúcie. Šimkovičová deklaruje, že na svoje kroky má právo a koná zákonne. S odvolaním ministerky nesúhlasí ani vláda. Vo svojom stanovisku napísala, že Šimkovičová na výkon svojej funkcie spĺňa všetky kvalifikačné a odborné predpoklady.

Odôvodnenie na moje odvolanie zahŕňa zavádzajúce konštatovania, reaguje Šimkovičová

Odôvodnenie na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) obsahuje zavádzajúce konštatovania. Rezort kultúry nie je v rozklade, riadi sa programovým vyhlásením vlády a dodržiava zákon. Šimkovičová to uviedla v pondelok v pléne Národnej rady (NR) SR."Nikto z Ministerstva kultúry (MK) SR nikomu nebráni tvoriť a umelecky sa prejavovať vrátane novinárskeho prejavu. Aj keď úroveň žurnalistiky, kvality a dôveryhodnosť našich médií je asi na historickom minime," skonštatovala Šimkovičová.

archívne video

Chodia mi výhražné listy, je to hon na čarodejnice, lebo si dovolím mať iný názor, tvrdí Šimkovičová (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Ministerstvo má 29 priamo riadených organizácií. Za rok vo funkcii podľa vlastných slov Šimkovičová v súlade so zákonom vymenila sedem štatutárnych zástupcov, s ktorých činnosťou nebola spokojná, alebo ktorým uplynul ich mandát. Zároveň pripomenula, že keď bol ministrom kultúry Milan Kňažko, tak bez analýz či dôvodov odvolal všetkých generálnych riaditeľov sekcií ministerstva, riaditeľov divadiel a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.Šimkovičová zároveň poukázala na to, že v prípade Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla ide o zlyhanie predchádzajúceho vedenia. To bolo aj jedným z dôvodov na odvolanie Mateja Drličku z funkcie riaditeľa divadla. "Nový manažment divadla sa snaží napraviť vážne pochybenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky počas rozbehnutej divadelnej sezóny," poznamenala.

Taktiež podľa ministerky nový manažment Slovenskej národnej galérie analyzuje, ako mohlo dôjsť po spustení zrekonštruovanej budovy k pretečeniu strechy.Ministerka vo svojom vystúpení kritizovala opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), že ich ľudia doteraz žili zo štátnych zdrojov, nikto ich nekontroloval a nemali relevantné výsledky svojej činnosti. "Vytvorili ste tu deformovaný mechanizmus, ktorý živí politicky angažované mimovládky progresívneho charakteru," podotkla Šimkovičová. Myslí si, že PS nechce riešiť skutočné problémy kultúrneho sektora, iba sa snaží politicky profitovať z jeho neustálej deštrukcie a vytvára atmosféru permanentnej revolúcie.