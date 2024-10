Opoziční poslanci navrhujú zníženie DPH na detské potreby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Viaceré tovary určené deťom, ako sú plienky, vlhčené utierky, detská výživa, dojčenské mlieko a výživové doplnky, by sa mohli zaradiť pod zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Navrhujú to opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v návrhu novely zákona o DPH, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.