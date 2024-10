Možnosť poskytovať dotácie v pôsobnosti rezortu kultúry by sa mohla rozšíriť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dotácie zo štátneho rozpočtu by sa mohli poskytovať aj na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Navrhuje to skupina poslancov parlamentu za koaličnú SNS. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.