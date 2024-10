Návrhy kandidátov na členov Súdnej rady SR treba predložiť do 23. októbra

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený jej riadením, vyhlásil voľbu členov Súdnej rady SR. Poslanci mu môžu návrhy kandidátov predložiť do 23. októbra do 16.00 h. Vyplýva to z rozhodnutia Žigu uverejneného na webe parlamentu.