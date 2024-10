Na Slovensku by sa malo konať vojenské cvičenie! Toto sú ďalšie návrhy, ktoré schválila vláda

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa malo do konca roka konať medzinárodné vojenské cvičenie Valiant Lynx 24. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany SR o aktualizácii súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných vojakov na Slovensku, ktorý vláda na stredajšom rokovaní schválila.

Na cvičení by sa mali podľa dokumentu zúčastniť španielski vojaci. Na Slovensko v rámci cvičenia môže prísť maximálne 100 vojakov. "Medzinárodné vojenské cvičenie sa uskutoční v súlade so Zmluvou medzi členskými krajinami NATO upravujúcou status ich ozbrojených síl," napísal rezort v materiáli.

Na Slovensku sú v porovnaní so susednými štátmi nižšie ceny mäsa

Na Slovensku sú v porovnaní so susednými štátmi nižšie ceny mäsa. Vyššie sú však ceny chleba, jabĺk a zemiakov. Vyplýva to zo septembrovej aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.

V prípade bravčového karé, kurčiat a hovädzieho mäsa je podľa analýzy cena na Slovensku v porovnaní s Poľskom o 20 % nižšia. Mlieko je oproti Maďarsku a Poľsku taktiež lacnejšie o 10 % až 20 %. Naopak, vyššie sú ceny chleba, no pri chlebe nemusia štatistické úrady porovnávať úplne totožné produkty, čo môže vysvetľovať pozorované cenové rozdiely.

Ceny vajec klesli podľa MF SR v posledných mesiacoch na úroveň ceny v Česku. Cena masla je na Slovensku mierne vyššia než v Česku, nižšia než v Poľsku a Maďarsku. Syr Eidam je na Slovensku drahší oproti susedným krajinám asi o 10 %. Jablká a zemiaky sú na Slovensku drahšie než v Poľsku a Maďarsku asi o 20 %, ale cenovo sú na rovnakej úrovni ako v Česku.

"Cieľom analýzy bola aktualizácia zistení o existencii mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim ich cenovú stabilitu alebo dostupnosť. Aktualizácia analýzy preukázala, že nie je ohrozená dostupnosť a spotreba základných potravín. Vzhľadom na tieto zistenia považujeme realizáciu opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín za dostatočnú," dodal rezort financií.

Stavy ošípaných boli v SR ku koncu augusta 2024 na úrovni 465 678 kusov

Stavy ošípaných boli na Slovensku k 31. augustu 2024 na úrovni 465 678 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

"V roku 2022 bolo zaznamenaných päť prípadov výskytu AMO u domácich ošípaných. Posledný potvrdený prípad bol 26. júla 2022 v okrese Michalovce, kde bola nariadená depopulácia 62 ks ošípaných. Do 1. augusta 2024 nebol potvrdený žiadny ďalší pozitívny prípad u domácich ošípaných. Druhého augusta 2024 bolo opäť po vyše dvoch rokoch potvrdené ďalšie ohnisko AMO u domácich ošípaných na Slovensku u chovateľa v katastri obce Súdovce v okrese Krupina. Depopulácia ošípaných v predmetnom chove bola v množstve 52 ks vykonaná 6. augusta 2024," spresnil agrorezort.

Od 1. marca do konca augusta 2024 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 19.023 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu augusta 2023 bolo ulovených 25.459 ks diviačej zveri. Uhynutých bolo do konca augusta tohto roka 386 ks, ku koncu augusta 2023 to bolo 762 ks diviačej zveri.

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel by sa mali zjednodušiť

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel podnikateľov i verejnosti by sa mali zjednodušiť. Rezort vnútra navrhuje zaviesť jednorazové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C a M. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C by zároveň mali po novom vydávať len okresné úrady. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda SR. Novela ešte musí prejsť parlamentom.

"V súčasnosti dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, ktorí ich následne zapožičiavajú vlastníkom novozakúpených vozidiel. Skúsenosti z praktickej aplikácie poukazujú na to, že je v mnohých prípadoch problematické zo strany zákazníkov tieto tabuľky vrátiť späť predajcovi," zdôvodnil rezort vnútra.

Jednorazové tabuľky s vyznačenou dobou platnosti by už vlastníci vozidiel nemuseli vracať. Zároveň má zostať zachovaná možnosť prideľovania "plechových" tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom pre subjekty predávajúce najmä úžitkové vozidlá, ktoré môžu mať k tabuľke vydané napríklad mýtne jednotky. Novelou rezort reaguje aj na neoprávnené používanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, v mnohých prípadoch aj na dovoz vozidiel zakúpených v iných štátoch.

Poplatok za jednorazovú tabuľku by mal byť päť eur za kus. Materiál tabuliek bude zo syntetického polyesteru, ktorý vizuálne vyzerá ako tvrdený papier, ale je odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu. Predajcovia nových vozidiel ich majú vydávať vlastníkom po zakúpení vozidla na dobu 30 dní, teda pokiaľ si vozidlá riadne nezaevidujú. Ročne sa predpokladá vydanie do 100-tisíc jednorazových párov tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcich písmeno M a 60-tisíc až 80-tisíc párov takýchto tabuliek obsahujúcich písmeno C.

Erik Kaliňák a Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novela má tiež umožniť prihlasovať nové vozidlá a jednotlivo dovezené vozidlá na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a vykonávať elektronické služby pri evidovaní vozidiel bez ohľadu na to, či už bolo držiteľovi vozidla vydané osvedčenie o evidencii časť I, alebo nie.

Pre subjekty, ktoré vyvážajú vozidlá do cudziny, sa má zaviesť nová elektronická služba, čím sa eliminuje potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch. "Súčasťou zlepšovania podmienok pre podnikateľov, ako aj občanov je vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny," doplnil rezort.

Zrušiť sa má možnosť vydávať "podsvietené" tabuľky s evidenčným číslom. Spresniť sa má aj ustanovenie o hanlivých, vulgárnych a ostatných zakázaných výrazoch na tzv. voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom. Špecifická tabuľka s evidenčným číslom sa má vydávať už len "čistým" elektromobilom, teda nie plug-in hybridom. Okruh subjektov, ktorým sa môžu poskytovať údaje z evidencie vozidiel, sa má rozšíriť o všetky štátne orgány, doplnenie o správcov konkurznej podstaty, rozhodcov a rozhodcovské súdy.

Vláda schválila nové pravidlá pre vydávanie náhradného cestovného dokladu EÚ

Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) by sa malo riadiť novými pravidlami. Zavádzajú sa v nadväznosti na smernicu Rady EÚ. Tento doklad vydávajú zastupiteľské úrady SR v zahraničí občanom iného členského štátu EÚ, ktorý nemá na danom území tretieho štátu diplomatické alebo konzulárne zastúpenie. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorú v stredu na rokovaní schválila vláda SR.

"Náhradný cestovný doklad Európskej únie sa definuje ako cestovný doklad s obmedzenou územnou a časovou platnosťou ohraničenou účelom cesty, ktorým je návrat do vlasti alebo iného štátu pobytu, so štandardnou dĺžkou platnosti najviac 15 dní. V mimoriadnych prípadoch môže byť náhradný cestovný doklad vydaný aj s dlhšou časovou platnosťou," vysvetlil rezort. Návrh pomenúva aj dôvody, pre ktoré môže zastupiteľský úrad doklad vydať, napríklad pri strate či odcudzení.

Poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ navrhol rezort vo výške 50 eur. Na 50 eur sa má zvýšiť tiež poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a na 100 eur za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Navýšiť sa majú aj ďalšie konzulárne poplatky tak, aby boli deliteľné piatimi a nebolo nutné používať mince.

Novela zákona navrhuje tiež vypustiť správne konanie o odňatí cestovného dokladu po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu či uložení zákazu vycestovať. "Navrhovaná nová koncepcia o zaevidovaní takého cestovného dokladu ako odcudzeného namiesto vydávania správneho rozhodnutia o jeho odňatí, zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí," zdôvodnilo MV SR. Vzhľadom na podobnosť s ostatnými rozhodnutiami sa tieto postupy majú vzťahovať aj na súdom nariadené obmedzenie osobnej slobody a predvedenie svedka.

Slovensko sa chce zapojiť do obnovy Ukrajiny výstavbou vlakového spojenia

Slovensko sa chce zapojiť do obnovy Ukrajiny modernizáciou diaľnic, výstavbou vlakového spojenia či zvýšením kapacít na hraničných priechodoch. Zapojením sa do jej obnovy získajú príležitosti najmä slovenské firmy v infraštruktúre a energetike. Vyplýva to z Rámca zapojenia Slovenskej republiky do obnovy Ukrajiny, ktorý predložil podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec a vláda ho v stredu schválila.

"Schválenie rámca umožní Slovensku aktívne sa zapojiť do obnovy Ukrajiny, čím posilní svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a podporí stabilitu v regióne. Zapojenie do týchto aktivít vytvorí pracovné príležitosti a podporí rozvoj východného Slovenska," uviedol Kmec v predkladacej správe.

Priblížil, že Slovensko sa v rámci plánu obnovy Ukrajiny chce zamerať na rekonštrukciu elektrických prepojení a výstavbu vlakového spojenia medzi Kyjevom a Košicami s dôrazom na posilnenie cezhraničnej spolupráce. Východné Slovensko bude podľa neho profitovať z tejto spolupráce, pričom dôjde k podpore ekonomickej a energetickej bezpečnosti. Plán zahŕňa okrem výstavby vlakového prepojenia medzi krajinami aj modernizáciu diaľnic a železničných tratí na Ukrajinu či posilnenie kapacít na hraničných priechodoch.

Ďalšie opatrenia zahŕňajú podporu vedeckej spolupráce, výmenných programov a inovačných projektov, ktoré prispejú k hospodárskemu rozvoju a kvalite života na Slovensku. "Regionálnym cieľom je aj aktívne zapojenie slovenských subjektov, najmä firiem, do projektov obnovy Ukrajiny, čo umožní vytvorenie nových obchodných príležitostí a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na medzinárodnej úrovni. Slovenské firmy budú mať možnosť uchádzať sa o medzinárodné finančné zdroje a granty, čo im poskytne potrebnú podporu na expanziu a realizáciu inovatívnych riešení v oblasti obnovy a rekonštrukcie," uzavrel Kmec.

Vláda schválila návrh novely zákona o športe, umožniť má jeho jasnejšiu podporu

Umožniť jasnejšiu podporu športu, znížiť nadmernú byrokraciu, zaviesť mechanizmy na riešenie sporov v športe a tiež zefektívniť jeho financovanie. To sú hlavné zámery návrhu novely zákona o športe, ktorý vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní.

"Dôvodom predloženia návrhu zákona je úsilie o vyriešenie problémov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a ktoré boli avizované od športovej verejnosti, športových organizácií a športovcov samotných," uviedlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Zmeny majú tiež zabezpečiť štátnej športovej reprezentácii "optimálne finančne, technicky, materiálne a personálne saturované podhubie, ktoré jej umožní dlhodobo prinášať najvyššie medailové umiestnenia a byť konkurencieschopnou na svetovej a olympijskej úrovni".

MCRŠ vysvetľuje, že sa v návrhu posilňuje pracovnoprávny charakter výkonu činnosti športovcov, zlepšuje sa postavenie športových odborníkov a zjednodušuje sa podnikanie v športe. Športové organizácie majú dostať širší rozsah práv, nové znenie zákona ich má zároveň odbremeniť od viacerých povinností, ktoré mali byrokratický charakter a boli bez významného úžitku pre štát alebo šport.

Novelizovaná legislatíva, ktorá by mala platiť od začiatku roka 2025, zavádza povinnosť Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) vytvoriť spoločný orgán pre riešenie sporov a pre disciplinárne konania, ktorému športová organizácia môže zveriť rozhodovanie sporov a rozhodovanie o disciplinárnych previneniach vo svojej pôsobnosti.

archívne video

Tlačová konferencia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácii Slovenska (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novela zvoľňuje podmienky týkajúce sa sponzorských zmlúv v športe, napríklad zvýšením limitu pre náklady na uvádzanie sponzora. Cieľom je rozšíriť materiálne možnosti marketingovej a mediálnej prezentácie, a tým aj zatraktívniť inštitút takejto zmluvy. "Moderné nosiče reklamy a iné zákonom reálne nedefinovateľné formy prezentácie sú nástrojom nielen v prospech sponzora, ale celkovo otvárajú možnosti prílevu moderných metód reklamy do športu a následne posilnenia zdroja financovania," vysvetlilo MCRŠ. Návrh ruší i štvorročné obmedzenie sponzorskej zmluvy.

Návrh zákona znižuje aj prísnosť ustanovení o spôsobilosti prijímať verejné prostriedky. Návrhom zákona sa rovnako menia percentuálne podiely, ktoré je zväz povinný použiť zo štátneho príspevku na účel športu mládeže, a to zvýšením na 20 percent. Zrušenie "výdavkovej brzdy" vo výške maximálne 30 percent podielu príspevku na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry má prispieť k tomu, aby sa práve národné športové zväzy stali jedným z pilierov výstavby športovej infraštruktúry.

Novela zákona o športe rozširuje aj oblasť pôsobnosti národnej antidopingovej agentúry. "Okrem oblasti boja proti dopingu v športe bude agentúra zodpovedná aj za oblasť boja proti manipulácii športových podujatí, rasovej alebo rodovej diskriminácii a nenávistným a násilným prejavom v športe," spresnili predkladatelia.

Príspevok pre FnPŠ sa má zvýšiť na 60 miliónov eur

Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) by sa mal navýšiť zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady, zmení sa tiež proces voľby riaditeľa fondu. Zmena sa má dotknúť aj schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. Vyplýva to z novely zákona o FnPŠ, ktorý v stredu schválila vláda.

"Cieľom návrhu je podporiť výstavbu a obnovu športovej infraštruktúry a športovej infraštruktúry národného významu, upraviť pravidlá na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe," vysvetlilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.

Činnosť fondu by sa mala rozšíriť po novom aj o vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. V prípade riaditeľa fondu novela vypúšťa postup výberového konania, správna rada ho má vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu správnej rady. Po novom by správna rada mala mať 12 členov. Nového člena by mal vymenovať a odvolať minister na návrh záujmového združenia samosprávnych krajov, ktoré reprezentuje celú regionálnu samosprávu SR.

Ďalej sa navrhuje úprava odborných komisií. "Na účely posúdenia žiadostí sa navrhuje zriadiť primárne jedna stála odborná komisia, avšak v prípade potreby spracovania väčšieho rozsahu výziev a samotných žiadostí je možné zriadiť i ďalšie odborné komisie," vysvetlil rezort. Zmenu argumentuje skúsenosťami z aplikačnej praxe. "Preukázala, že neustále nové vytváranie komisií pre infraštruktúru pri jednotlivých infraštruktúrnych výzvach bolo administratívne náročné a neflexibilné," upozornil.

Novela má tiež ambíciu zjednodušiť a urýchliť schvaľovací proces poskytovania príspevku v programe športová infraštruktúra národného významu. Podľa novej právnej úpravy by správna rada rozhodovala o poskytnutí príspevku na projekt v sume vyššej ako päť miliónov eur, najviac však v sume desať miliónov eur. V prípade projektov nad desať miliónov eur bude správna rada predkladať návrhy na poskytnutie príspevku na schválenie vláde.

"Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšej kontroly činnosti správnej rady sa navyšuje počet členov dozornej rady zo súčasných troch členov na piatich členov, pričom dvoch členov dozornej rady bude vymenovávať a odvolávať minister bez návrhu," vysvetlilo MCRŠ ďalšiu z navrhovaných zmien. Novela by mala platiť od 1. januára 2025. FnPŠ je verejnoprávna inštitúcia, zabezpečujúca podporu a rozvoj športu v SR, zriadili ju zákonom v roku 2019.

Hospodárske subjekty budú mať pre znižovanie odlesňovania nové povinnosti

Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

"V záujme dosiahnutia cieľa zníženia miery globálneho odlesňovania a degradácie lesov nariadenie ukladá povinnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov a ich splnomocnených zástupcov v oblasti umiestnenia a sprístupnenia príslušných výrobkov z príslušných komodít na trhu EÚ, vrátane ich vývozu," spresnil v dôvodovej správe k zákonu agrorezort.

Nariadenie ukladá podľa MPRV členským štátom EÚ povinnosť kontrolovať dovoz, vývoz a produkciu výrobkov z komodít drevo, kakao, káva, sója, palma olejná, kaučuk a hovädzí dobytok, ktorých pestovanie, výroba a chov patrí medzi hlavné príčiny globálneho odlesňovania lesných pozemkov alebo degradácie lesov vo svete.

archívne video

V septembri vyhlásime výzvu v sume 50 miliónov eur, zálohovými platbami zrýchlime čerpanie (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Nariadenie ukladá Slovenskej republike povinnosť určiť príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia a zabezpečiť pre tento orgán adekvátne právomoci, nezávislosť pri výkone funkcie a zdroje na plnenie povinností," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Návrh zákona určuje príslušné orgány na vykonávanie dozoru nad dotknutými hospodárskymi subjektami a obchodníkmi, ktorí príslušné komodity alebo príslušné výrobky umiestňujú alebo sprístupňujú na trhu EÚ alebo ich vyvážajú. To sa vzťahuje na ich dovoz, domácu produkciu aj obchodnú činnosť. Návrh zákona upravuje postup pri vykonávaní dozorov a ukladaní opatrení, ktorými sa zabezpečia povinnosti ustanovené nariadením.

Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje od 29. decembra 2024 tak, aby bolo možné prechodné uplatňovanie tohto zákona do 30. decembra 2027 vykonávať aj so zmenami, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe.

Poskytovanie podpory vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch sa upraví

Poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch sa upraví. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje na 15. októbra 2024.

"Návrh nariadenia vlády sa predkladá vzhľadom na prvú zmenu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky Slovenskej republiky obsahujúcej aj zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú poskytovania podpory na opatrenia v sektore ovocia a zeleniny a v ďalších sektoroch poľnohospodárskych výrobkov. Tieto zmeny a doplnenia je potrebné náležite zohľadniť aj v právnom poriadku Slovenskej republiky," zdôvodnil agrorezort.

MPRV dodalo, že návrh nariadenia vlády bol predložený na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu, že hrozia značné hospodárske škody spočívajúce v riziku, že jeho neprijatím bude znemožnené vyplácanie finančných prostriedkov z EÚ.