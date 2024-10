Je povinnosťou pripomínať si najkrvavejšiu bitku na území Slovenska, uviedol Peter Žiga

Peter Žiga (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

VYŠNÝ KOMÁRNIK - Je našou povinnosťou pripomínať si najťažšie vybojované vojenské víťazstvo v našich moderných dejinách a najkrvavejšiu bitku na území Slovenska. Podpredseda Národnej rady SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) to povedal v príhovore k 80. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Poukázal na to, že sloboda, mier, obyčajné ľudské šťastie a spokojný život boli hodnoty, za ktoré bojovali vojaci v roku 1944 a za ktoré sa oplatí postaviť aj dnes.

archívne video Robert Kaliňák informuje o oslavách k 80. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Naše Slovensko je slobodný štát, hoci niekedy ako by sme si to nevážili a považovali za samozrejmosť. Pritom sme slobodu museli draho vykúpiť životmi našich vojakov a našich spojencov," uviedol Žiga pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle. Poukázal na hrôzy vojny, utrpenie a množstvo zmarených životov. Skonštatoval, že sloboda, mier, obyčajné ľudské šťastie a spokojný život - to boli hodnoty, za ktoré bojovali vojaci v roku 1944 a za ktoré sa oplatí bojovať aj dnes.

Povedal pritom, že po druhej svetovej vojne žijeme v takej dlhej ére prosperity, že si dávno nevieme predstaviť nedostatok všetkého, potraviny na prídel a život doslova z ruky do úst. "Priatelia, vážme si, že máme mier a demokraciu, že môžeme vysloviť slobodne svoj názor a obhajovať hodnoty, na ktorých nám záleží. Vážme si, že existujeme ako národ a máme svoju štátnosť. Pripomínajme si, že to vôbec nie sú samozrejmé veci, najmä v tejto dobe, keď počuť v diaľke hrmenie diel," skonštatoval. V súčasnosti je podľa neho príležitosť zamyslieť sa a vrátiť sa k skutočným hodnotám. "Hodnotám, ktoré nám pred 80 rokmi pomohli vybojovať naši predkovia v krutých bitkách, aká bola práve tu na Dukle. Za to im patrí obrovská vďaka," dodal.