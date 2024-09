Debata o výmene ministerky zdravotníctva v strane Hlas nebola, tvrdí Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Nemyslím si, že koaliční partneri by mali riešiť našu ministerku. Mali by sa zaujímať o svojich ministrov a tlaky, ktoré vyvolávajú. Ak my budeme mať v strane pocit, že je problém s našou ministerkou, budeme si to riešiť sami," povedal Raši. Verí, že "horúce hlavy sa schladia".

Richard Raši komentuje spor medzi Andrejom Dankom a stranou Hlas-SD (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Raši zároveň informoval, že Dolinková má v stredu predložiť na rokovanie vlády materiál, v ktorom má pomenovať stav a riešenia v zdravotníctve.

Hlas podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) stojí za Dolinkovou. Tvrdí, že svoju prácu si robí najlepšie, ako vie. Na margo kritiky predsedu SNS Andreja Danka uviedla, že si to vyriešia za koaličným stolom. "To je lepšie riešenie, ako si odkazovať niečo cez médiá," podotkla.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) si myslí, že Dolinková situáciu ustojí a turbulencie prejdú. Nevie o tom, že by mal Smer nejaké výhrady voči Dolinkovej nominácii. "Myslím, že to bude vec koaličnej dohody a situácia sa upokojí," poznamenal.