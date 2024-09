KDH kritizuje konsolidačné opatrenia: Premiéra žiada o prevzatie zdravotníctva

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"V posledných dňoch sledujeme škandalóznu situáciu, keď premiér kritizuje a komentuje odhalenia v rezorte svojho ministra, konkrétne ministerky Dolinkovej (Hlas-SD). To je nevídané, neslýchané, nikde nevidené, aby premiér, ktorý má priamu kompetenciu a právomoc, nedokázal zjednať nápravu v rezorte," uviedol Karas. Rada KDH prijala aj uznesenie ku konsolidačným opatreniam, v ktorom trvá na zachovaní súčasnej výšky daňového bonusu na deti a je proti zrušeniu rodičovského dôchodku. Vláda podľa ekonomického experta KDH Jozefa Hajka nesmie cynicky prenášať záťaž konsolidácie výlučne na plecia občanov, samospráv a podnikateľov.

Celoslovenská rada KDH rokovala aj o aktuálnej situácii v hnutí a o ochrane života

"Zásadne nesúhlasíme, aby vláda konsolidačné opatrenia prenášala v 95 percentách na nás občanov a len päť percent na vlastné úspory. Namiesto toho, aby šetrila primárne na sebe práve tých 95 percent," upozornil Hajko s tým, že zrušenie prorodinných opatrení narúša systém medzigeneračnej solidarity a ohrozuje budúci populačný vývoj na Slovensku. Poslanec KDH a člen predsedníctva Ján Horecký predstavil uznesenie rady k ochrane života, ktoré navrhuje vytvoriť grantovú schému na podporu organizácií pomáhajúcich tehotným matkám v núdzi. Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) vyzvala slovenskú vládu na okamžitú pomoc povodňami zasiahnutým regiónom s využitím domácich aj európskych nástrojov a varovala pred ekonomickými rizikami spolupráce s Čínou. "Budem sa pýtať aj eurokomisára Maroša Šefčoviča, či dokáže tlačiť na slovenskú vládu, ktorá si podáva kľučky v komunistickej Číne, ktorá je veľkou hrozbou práve pre našu ekonomickú bezpečnosť," uviedla Lexmann.

Celoslovenská rada KDH rokovala aj o aktuálnej situácii v hnutí a o ochrane života. "Rokovanie celoslovenskej rady je dôležité pre fungovanie a činnosť KDH. Sme štandardná politická strana so štruktúrami, ktoré sa aktívne zapájajú do činnosti hnutia. Rada sa dnes uzniesla na niekoľkých dôležitých bodoch a vyzvala vládu SR, aby poskytovala potrebnú pomoc tehotným ženám. Je to DNA kresťanských demokratov," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský. Predseda KDH zdôraznil, že sila hnutia je v regiónoch a hovorili aj o spojených voľbách, "aby sme boli pripravení v dostatočnom predstihu. Sme tímová strana a ja sám som tímový hráč. Zásluhou celého tímu sa KDH dostalo opäť po rokoch do NR SR," dodal Majerský.