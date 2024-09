KDH vyzýva vládu, aby začala šetriť na sebe, a to už tento rok

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"My sme si vyrátali, že keby štátna správa ušetrila do konca roka 10 % zo svojich výdavkov, čo je možné, nie je to žiaden problém, tak hovoríme zhruba o 400 miliónoch eur. To číslo je zhruba polovica toho, čo chce vybrať táto vláda na dani z pridanej hodnoty od všetkých občanov," vyhlásil poslanec hnutia Jozef Hajko. Stačilo by na to podľa neho schváliť jedno stručné uznesenie vlády, ktoré by zaviazalo jednotlivé rezorty k takýmto úsporám.

archívne video

Vláda podľa KDH šetrením na mzdách zdravotníkov ohrozuje zdravotnú starostlivosť (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Práve koncom roka je na ministerstvách vždy veľký nárast výdavkov, upozornil odborník KDH na verejnú správu Martin Štuk. V ich rozpočtoch sú pritom podľa neho rôzne rezervy, ktoré v aktuálnej situácii treba využiť. Šetriť sa dá podľa neho na výdavkoch na tovary a služby, na energiách, softvérových licenciách, centralizácii verejného obstarávania, či minimalizácii externých služieb.

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O väčšom šetrení zo strany vlády však podľa Hajka zatiaľ nikto nepočul. "Iba počúvame o tom, že štát bude chcieť budúci rok vybrať od obyvateľov, podnikateľov, zamestnávateľov, zamestnancov navyše 2,7 miliardy eur. Z toho 60 % nesú na pleciach priamo občania, 35 % podnikatelia, tým pádom samozrejme aj občania, lebo podnikatelia to prenášajú do cien a iba mizerných 5 % sa má šetriť na strane štátu," zhodnotil opozičný poslanec.

Hnutie je za to, aby vláda stiahla aktuálny návrh konsolidačného balíka, o ktorom parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, a predložila ho neskôr spolu s návrhom rozpočtu na budúci rok. Ak sa však o ňom bude ďalej rokovať, KDH má pripravené viaceré pozmeňujúce návrhy. Týkať sa budú napríklad oblasti zdravotníctva alebo úpravy dane z finančných transakcií.