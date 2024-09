Ministerka Dolinková o konsolidácii verejných financií: Nemala sa dotknúť zdravotníctva

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Myslí si to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Dodala, že politikárčenie v tomto období nepomôže. Ministerka deklaruje, že jej rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu. Uviedla to v reakcii na kritiku opozície aj komory sestier, že konsolidácia má zobrať zdravotníctvu takmer 260 miliónov eur.

"Osobne si myslím, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Reptania a hádky nám v tomto zložitom období nepomôžu. Je potrebné sa zomknúť a nie politikárčiť. Najmä, keď je všetkým známe, že tento problém nevznikol dnes ani pred rokom," uviedla Dolinková v stanovisku, ktoré zaslal komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

archívne video

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Na MZ sa podľa ministerky systematicky a kontinuálne robia opatrenia, ktorých cieľom je zefektívnenie manažmentu riadenia celého rezortu. "Pracujeme na vyriešení vzniknutých problémov a nastavení systému tak, aby sa v budúcnosti takéto problémy čo možno najviac eliminovali," doplnila.

Hrozí odchod slovenských zdravotníkov do zahraničia

Opozičné strany poukázali na to, že navrhovaná konsolidácia môže spôsobiť kolaps zdravotníctva. Kritizujú, že ministerka voči tejto zmene nebojuje. Podľa opozície tak hrozí odchod slovenských zdravotníkov do zahraničia, predĺženie čakacích lehôt, ako aj zvýšenie poplatkového zaťaženia pacientov. Balík konsolidácie má obsahovať aj návrh transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, SaS to víta, hnutie Slovensko ani PS v tom význam nevidí.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) odmieta konsolidačné opatrenia vlády, ktoré ohrozia rast miezd sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníckych pracovníkov. Upozorňuje, že to ešte viac prehĺbi už terajší nedostatok zdravotníckeho personálu. Súčasťou konsolidácie má byť okrem iného aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom i nemocničnom sektore na tri percentá na jeden rok.