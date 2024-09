Šutaj Eštok: Koalícia smeruje k dohode na konsolidačnom balíčku! Kto sa bude na šetrení podieľať najviac?

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koalícia smeruje k dohode na tzv. konsolidačnom balíčku. Uviedol to minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Verí, že sa to uzavrie na budúci týždeň. Podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder opozičného PS Michal Šimečka kritizuje, že návrhy šetriacich opatrení ešte nie sú známe. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.