NAŽIVO Zásadné vyhlásenie koalície: Slovensko čaká uťahovanie opaskov! Škrty rodičom aj výrazné zvýšenie DPH

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vláda predstavila konsolidačné opatrenia. To, že si budeme musieť uťahovať opasky, je známe už niekoľko mesiacov. Štát totiž musí pre zlý stav verejných financií ušetriť milardy eur. Jediné, čo sa nevedelo, bolo to, ako to chce vláda urobiť. Konsolidačné opatrenia sme mali pôvodne poznať už pred letom, nakoniec ich však koaličná trojka predstavila až v polovici septembra.